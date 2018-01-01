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Футболист сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни

Lenta.ru
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Футболисты сборной Хорватии отмечают победу | Фото: AP/LETA

Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни Имоцки. Об этом сообщает Vijesti.

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от города Сплит. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину». А один раз Анте погасил кредиты всем 500 жителям небольшого поселения», — рассказал партнер форварда по молодежной сборной Ловро Шиндик.

Сборная Хорватии в финальном матче чемпионата мира 2018 года уступила команде Франции со счетом 2:4.

Ребич провел на турнире шесть матчей и забил один мяч — в ворота сборной Аргентины в поединке группового этапа (3:0).

16 июля FourFourTweet сообщил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на ЧМ-2018, и передал их на благотворительность. Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов.

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