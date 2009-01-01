Латвийский футболист Роберт Улдрикис перешёл в швейцарский «Сьон»

Талантливый нападающий сборной Латвии по футболу Роберт Улдрикис сегодня официально стал игроком «Сьона», который выступает в чемпионате Швейцарии.

Контракт 20-летнего футболиста со швейцарским клубом рассчитан на четыре года. Несмотря на то, что какое-то время назад агент футболиста Оливер Шлегль подтвердил переход Улдрикиса, контракт официально был подписан только сегодня. Об этом сообщил бывший клуб футболиста «РФШ» на своём фейсбуке.

«Тот момент, когда переполняют смешанные чувства - печаль, радость и гордость одновременно. Сегодня настало время попрощаться с одним из наших футболистов. Сегодня один из самых талантливых латвийских форвардов Роберт Улдрикис покидает наши ряды. Роберту свойственны самоотдача, правильное отношение к спорту и жизни и, конечно же, большой талант. На футбольном поле он эмоциональный боец, который сражается до последнего, но вне его - умный и даже немного застенчивый молодой человек. Ты отличный футболист и у тебя отличное будущее», - так футбольный клуб «РФШ» попрощался со своим игроком.

Форвард защищал цвета Рижской Футбольной Школы полтора сезона. На данный момент Улдрикис с семью забитыми мячами делит третье место в списке самых результативных игроков чемпионата Латвии. До перехода в «РФШ» футболист играл в составе «МЕТТА/Латвийский университет».

За плечами юного нападающего шесть игр за национальную сборную Латвии и один забитый мяч. До этого он выступал также за молодёжные сборные.

Новый клуб Улдрикиса - «Сьон», дважды становился чемпионом Швейцарии и петнадцать раз становился обладателем Кубка Швейцарии. В составе «Сьона» до этого выступал вратарь сборной Латвии Андрей Ванинс, который выступал за швейцарцев с 2009 по 2016 год.

Чемпионат Швейцарии стартует уже в конце этой недели. Первый свой матч «Сьон» проведёт в воскресенье 22 июля против «Лугано».