Марадона въехал в Брест на броневике

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона после ярко проведенного первенства планеты в России прибыл в Брест, где в роли председателя правления планирует сделать из местного «Динамо» великий футбольный клуб.

«Я не только великий футболист. Я хочу стать великим президентом клуба «Динамо-Брест», - цитирует Марадону ТАСС.

По данным агентства, перед началом матча между местным «Динамо» и «Шахтером» из Солигорска глава правления брестского клуба прибыл на стадион на военном броневике.

Звезду аргентинского футбола тепло приветствовали зрители, которые полностью заполнили 10-ти тысячную арену с плакатами «Comandante». Марадона несколько раз прошелся вдоль трибун, пожимая руки своим поклонникам, а затем понаблюдал за игрой в их окружении.

Контракт 57-летнего Марадоны с командой из Бреста, заключенный в середине мая, рассчитан на три года. Предполагается, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба.

Марадона впервые приехал в Белоруссию, чтобы провести там менее суток. Однако ожидается, что уже в августе он окончательно переедет в Брест, где для него сняли особняк и подобрали испаноязычный персонал.

Решение Марадоны стать председателем правления провинциальной белорусской команды стало местной сенсацией, отмечает Reuters. «Динамо-Брест» играет в белорусской Премьер-лиге, никогда не становилась чемпионом страны и еще пару лет назад испытывала серьезные финансовые проблемы - болельщикам даже приходилось собирать деньги на форму для команды. Однако с приходом нового инвестора клуб ожил.

В 2016 году совладельцем «Динамо-Брест» стала компания из Объединенных арабских эмиратов Sohra Overseas, после чего клуб завоевал два Кубка Белоруссии и объявил о планах строительства нового стадиона на 30 тысяч человек.