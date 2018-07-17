Бывший футболист сборной России по футболу напал на известного журналиста

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера. Конфликт произошел у студии «Матч ТВ», куда Рабинер и Кирьяков были приглашены в качестве гостей.

Кирьяков задал вопрос, не хочет ли Рабинер ему что-то сказать. Получив отрицательный ответ, Кирьяков нанес обозревателю удар по лицу, завязалась драка, которую прекратили сотрудники телеканала, растащив дерущихся.

«Редакция «СЭ» считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову.

После нападения на нашего журналиста этот человек для «СЭ» – персона нон грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю.

Если Игорь Рабинер решит обратиться в правоохранительные и судебные органы, «СЭ» окажет своему сотруднику всяческую поддержку», – говорится в статье спортивного издания.

Сергей Кирьяков прокомментировал инцидент с журналистом Игорем Рабинером: «Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на «Матч ТВ». Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал. А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», – рассказал Кирьяков Sport24.

Журналист Василий Уткин, в свойственной ему ироничной манере, также прокомментировал конфликт тренера Сергея Кирьякова и журналиста Игоря Рабинера в своём «Твиттере».