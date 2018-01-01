ЛФФ презентовала новый логотип, талисман и форму сборной Латвии по футболу

Латвийская Федерация Футбола (ЛФФ) на вчерашней презентации продемонстрировала новую «идентичность» национальной сборной. Во время презентации состоялся показ фильма, презентация нового логотипа, формы и талисмана, которым стал волк. Новый облик латвийской сборной касается только взрослой команды.

«Мы являемся свидетелями создания новой истории. С сегодняшнего дня латвийская сборная будет отделена от логотипа ЛФФ и продолжит свой путь со своим уникальным обликом. Мы хотим привлечь новых поклонников и сторонников. С этого дня мы будем волками и символом этого животного мы хотим подчеркнуть чувство общности», - заявил президент ЛФФ Каспарс Горкш.

Генеральный секретарь ЛФФ Эдгарс Пукинскис, в свою очередь, заявил, что эта история касается не только маркетинга и красивого образа. «Эта история гораздо глубже, и она касается ценностей. В футболе не хватает чего-то такого, чему люди хотели бы подражать и следовать. Это необходимые элементы, которые и рождают ценности. Борьба, единство и гордость - три ценности сборной Латвии».

ЛФФ заявила также о том, что началась продажа на игры Лиги Наций. Первая игра состоится на стадионе «Даугава» 6-ого сентября против Андорры, затем предстоит встреча с Казахстаном (13 октября) и Грузией (16 октября). Билеты доступны во всех кассах и на сайте Biļešu serviss.

Правление в латвийском футболе сегодня переживает очень большие изменения. В мае этого года новым президентом ЛФФ стал Каспарс Горкш, который сменил на этом посту Гунтиса Индриксона. Пост генерального секретаря занял Эдгарс Пукинскис, который заменил Яниса Межецкиса. В свою очередь тренером сборной Латвии стал финн Миксу Паателайнен, который заменил Александра Старкова.