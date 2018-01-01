Виталия Мутко исключили из числа спортивных советников президента РФ

Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко потерял место в составе Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Вакансию заняла вице-премьер по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

Указ о внесении изменений в состав Совета опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Ранее Мутко занимал пост вице-премьера РФ по спорту, туризму и молодежной политике, однако 18 мая указом президента России он был переведен на должность вице-премьера по строительству и региональной политике. Вопросам культуры, спорта и туризма займется Голодец, которая ранее курировала социальную сферу и культуру.

Накануне на встрече в Кремле с кабинетом министров президент РФ Владимир Путин персонально поблагодарил вице-премьера Мутко за большой вклад в организацию чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее из-за обвинений в поддержке государственной допинговой системы Мутко покинул посты председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018» и главы Российского футбольного союза (РФС).

Спортивный совет при президенте также покинул бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, уступив место своему преемнику у руля ОКР Станиславу Позднякову.

Статус советника президента также потерял глава Союза ММА России Федор Емельяненко.

Ближайшее заседание нового состава совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта из 41 человека запланировано на 20 июля в Калининграде.