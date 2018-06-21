Накануне в Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. На ней капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в седьмой раз стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона.

32-летний Овечкин в минувшем сезоне забросил 49 шайб в 82 матчах регулярного чемпионата и стал вторым в истории лиги хоккеистом после канадца Бобби Халла, кому удалось выиграть снайперскую гонку в седьмой раз.

Ранее Овечкин становился лучшим снайпером лиги в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

Кроме того, Александр стал первым в истории НХЛ, кому удалось стать лучшим снайпером отдельно взятой команды 13 сезонов подряд.

В среднем российский форвард забрасывает 0,61 шайбы за игру и идет четвертым по этому показателю в истории НХЛ вслед за канадцами Майком Босси (0,76), Марио Лемье (0,75) и россиянином Павлом Буре (0,62), отмечает пресс-служба лиги.

Напомним, что в минувшем сезоне Овечкин впервые за 13 лет карьеры в «Вашингтоне» выиграл главный трофей североамериканского клубного хоккея - Кубок Стэнли. Он также был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф.