Вчера ночью в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов Национальной Хоккейной Лиги по итогам сезона — 2016/17.
All Hart for @hallsy09. #NHLAwards pic.twitter.com/LyHRAkJWvH— NHL (@NHL) June 21, 2018
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл стал обладателем «Харт Трофи» - награды, которую присуждают самому ценному игроку регулярного чемпионата.
Помимо форварда «Дэвилз» на награду претендовали Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».
По итогам минувшего сезона 26-летний Холл занял шестое место в списке бомбардиров, установив личные рекорды по голам и очкам, а также стал самым результативным игроком «дьяволов», которые впервые с 2012 года вышли в плей-офф.
Награждение: