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Тейлор Холл стал обладателем «Харт Трофи»

TVNET/LETA
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Фото: Reuters/LETA

Вчера ночью в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов Национальной Хоккейной Лиги по итогам сезона — 2016/17.

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл стал обладателем «Харт Трофи» - награды, которую присуждают самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Помимо форварда «Дэвилз» на награду претендовали Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

По итогам минувшего сезона 26-летний Холл занял шестое место в списке бомбардиров, установив личные рекорды по голам и очкам, а также стал самым результативным игроком «дьяволов», которые впервые с 2012 года вышли в плей-офф.

Награждение:

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