Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл стал обладателем «Харт Трофи» - награды, которую присуждают самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Помимо форварда «Дэвилз» на награду претендовали Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

По итогам минувшего сезона 26-летний Холл занял шестое место в списке бомбардиров, установив личные рекорды по голам и очкам, а также стал самым результативным игроком «дьяволов», которые впервые с 2012 года вышли в плей-офф.

Награждение: