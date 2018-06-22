Гинтс Мейя продлил контракт с рижским «Динамо»

Dinamo Rīga komanda pagarina līgumu ar Gintu Meiju. pic.twitter.com/IM848PTUOe— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) June 22, 2018

В минувшем сезоне 30-летний Мейя провёл 47 игр и сделал 9 результативных передач, с отрицательным коэффициентом полезности -17.

Мейя провёл в рижском клубе десять сезонов, сыграв в общей сложности 433 игрыв КХЛ. На его счету 39 забитых голов и 56 результативных передач.

Этой весной нападающий отметился выступлениями на чемпионате мира в составе сборной Латвии. Мейя в восьми встречах смог поразить ворота соперника один раз. В общей сложности нападающий был участником восьми чемпионатов мира, а также Олимпийских игр в Ванкувере.

В этом межсезонье ряды рижского «Динамо» уже успели пополнить вратарь Кристерс Гудлевскис, защитники Марк Дзанетти, Кристапс Сотниекс, Дмитрий Шуленин, нападающий Линус Виделль и Андрис Джериньш. Котракты с «Динамо» продлили Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс, Оскарс Батня, Френкс Разгалс и Брэндон МакМиллан