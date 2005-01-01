Овечкин представил Кубок Стэнли в Москве

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в московской фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Несколько тысяч болельщиков выстроились в очередь, чтобы посмотреть на трофей, сообщает ТАСС.

После приезда Овечкин в сопровождении охранников под скандирования «Ови, Ови» пронес кубок к специально оборудованной сцене и выставил трофей на фоне борда со своим именем, фамилией и автографом. Болельщики по одному подходили к кубку, дотрагивались до него, а потом здоровались с игроком.

Главный трофей НХЛ по итогам прошедшего сезона завоевал «Вашингтон», в составе которого выступают три россиянина: защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

По инициативе Овечкина Кубок Стэнли был привезен в Москву. В фан-зоне трофей пробыл до 16:00 по Мостве, после чего отправился на учебно-тренировочную базу московского «Динамо» в Новогорске. Там кубок тоже будет выставлен на обозрение для болельщиков, а также учащихся хоккейной школы «Динамо», воспитанником которой является Овечкин.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и впервые за свою карьеру в НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли. Также он был признан самым ценным игроком плей-офф, стал лучшим снайпером плей-офф (15 шайб) и регулярного сезона лиги (49).





