Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина

Телеведущая и певица Ольга Бузова чуть не уронила Кубок Стэнли, который российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привез в Москву, чтобы показать поклонникам. Об этом сообщает газета «Известия».

Видео момента опубликовано на YouTube-канале телеведущей. На кадрах Бузова поднимает трофей высоко над головой и через пару секунд едва не выпускает его из рук, вскрикнув от неожиданно тяжелого веса.

Кубок вовремя подхватил его обладатель, забрав награду у телеведущей и бережно поставив на пол.

Ранее сообщалось, что Бузова хочет выйти замуж за полузащитника испанского «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева.