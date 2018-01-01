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Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина

Gazeta.ru
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Александр Овечкин | Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Телеведущая и певица Ольга Бузова чуть не уронила Кубок Стэнли, который российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привез в Москву, чтобы показать поклонникам. Об этом сообщает газета «Известия».

Видео момента опубликовано на YouTube-канале телеведущей. На кадрах Бузова поднимает трофей высоко над головой и через пару секунд едва не выпускает его из рук, вскрикнув от неожиданно тяжелого веса.

Кубок вовремя подхватил его обладатель, забрав награду у телеведущей и бережно поставив на пол.

Ранее сообщалось, что Бузова хочет выйти замуж за полузащитника испанского «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева.

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