Вторник, 17 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
FIFA 2018 ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ ГАЛЕРЕИ

Латвийский хоккеист Эдгарс Кулда продолжит карьеру в Чехии

Русский TVNET
Uzbrucējs Edgars Kulda | Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвийский хоккейный нападающий Эдгарс Кулда присоединился к хоккейному клубу «Злин», который выступает в чешкой экстралиге, сообщает LETA. Одноклубником Кулды в чешской команде станет латвийский защитник Ральф Фрейберг.

Три предыдущих сезона Кулда провёл в составе рижского «Динамо», правда, больших успехов в составе столичного клуба он так и не добился. 23-летний хоккеист сыграл в КХЛ 109 игр, забросил 8 шайб и сделал 9 голевых передач.

Этой весной Кулда не сумел пробиться в состав сборной Латвии на чемпионат мира, а свой единственный раз за сборную на мировом первенстве он сыграл два года назад.

В 2014 году Эдгарс Кулда был назван лучшим игроком престижного юниорского турнира, который проходил в Канаде. В следующем драфте НХЛ его выбрал клуб «Аризона Койотис» под 193 номером и в НХЛ молодой игрок так и не попал.

Новый клуб Кулды «Злин» в минувшем сезоне занял девятое место в чешской экстралиге. Ранее в «Злине» играли братья Роберт и Рихард Букартсы.

0 Комментарии