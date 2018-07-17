Латвийский хоккеист Эдгарс Кулда продолжит карьеру в Чехии

Латвийский хоккейный нападающий Эдгарс Кулда присоединился к хоккейному клубу «Злин», который выступает в чешкой экстралиге, сообщает LETA. Одноклубником Кулды в чешской команде станет латвийский защитник Ральф Фрейберг.

Další hráč, který do Zlína přijde na zkoušku je lotyšských útočník Edgars Kulda!🇱🇻 Více informací o hráči ➡️ https://t.co/GtM7XQ3yOg pic.twitter.com/eMvPjbo4SK— Aukro Berani Zlín (@hokejZlin) July 17, 2018

Три предыдущих сезона Кулда провёл в составе рижского «Динамо», правда, больших успехов в составе столичного клуба он так и не добился. 23-летний хоккеист сыграл в КХЛ 109 игр, забросил 8 шайб и сделал 9 голевых передач.

Этой весной Кулда не сумел пробиться в состав сборной Латвии на чемпионат мира, а свой единственный раз за сборную на мировом первенстве он сыграл два года назад.

В 2014 году Эдгарс Кулда был назван лучшим игроком престижного юниорского турнира, который проходил в Канаде. В следующем драфте НХЛ его выбрал клуб «Аризона Койотис» под 193 номером и в НХЛ молодой игрок так и не попал.

Новый клуб Кулды «Злин» в минувшем сезоне занял девятое место в чешской экстралиге. Ранее в «Злине» играли братья Роберт и Рихард Букартсы.