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Анастасия Севастова вышла в полуфинал на Мальорке

Русский TVNET
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova | Фото: EPA/LETA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, которая является 20-й ракеткой мира, вышла в полуфинал травяного турнира на Мальорке.

В четвертьфинале ей удалось обыграть Айлу Томлянович из Австралии со счётом 3:6, 6:3 и 6:1.

Во втором сете латвийская теннисистка уступала 0:3 с двойным брейком, но после этого сумела выиграть 12 из последующих 13 геймов – в том числе, восемь подряд.

Томлянович семь раз подавала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.

До этого теннисистки не встречались друг с другом.

В полуфинале Севастова встретится с победительницей пары Саманта Стосур (Австралия) - Элисон Риск (США).

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