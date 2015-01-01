Анастасия Севастова не сумела сохранить титул победительницы турнира WTA

Латвийская теннисистка третий год подряд пробилась в финал соревнований, но, к сожалению, не сумела защитить титул. 30-летняя немка Татьяна Мария завоевала свой первый титул в первом одиночном финале WTA в своей карьере, победи со счётом 6:4, 7:5. Во второй партии Татьяна уступала по ходу встречи со счётом 0:4, после чего сумела собраться и взять пять геймов подряд.

Поединок между Севастовой и Марией продолжался 1 час и 34 минуты. Немка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету нашей соотечественницы 4 подачи навылет, две двойные и два реализованный брейк-пойнта из 10.

Севастова и Мария встречались между собой в 2015 году, во время турнира ITF в Марселе. Тогда сильнее оказалась латвийская теннисистка, победив со счётом 7-6 (7:0), 6-1.