Остапенко обыграла Канепи и вышла в третий круг турнира в Истбурне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (12-я ракетка мира) преодолела второй круг турнира в Истбурне, одолев в двух сетах эстонскую теннисистку Кайю Канепи (44-я ракетка мира) — 6:3, 7:5.

Противостояние двух теннисисток продлилось 1 час и 25 минут. Остапенко 4 раза сделала эйс, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница сделала 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка. До этого соперницы не играли между собой.

За выход в третий круг Остапенко заработала 55 очков WTA и премию размером в 11 тысяч долларов.

В третьем круге соревнований Елена сойдётся с победительницей пары Михаэла Бузэрнеску — Кики Бертенс.