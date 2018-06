Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне. Севастова вылетела

Матч соперниц продолжался ровно 1 час. 12-я ракетка мира Елена Остапенко обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску, занимающую 28-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6:1, 6:2.

.@JelenaOstapenk8 seals the win over Buzarnescu 6-1, 6-2!



Books her spot in the #NatureValleyInternational quarterfinals! pic.twitter.com/WCeHW2oc7Q— WTA (@WTA) June 27, 2018