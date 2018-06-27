Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне. Севастова вылетела

Матч соперниц продолжался ровно 1 час. 12-я ракетка мира Елена Остапенко обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску, занимающую 28-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6:1, 6:2.

.@JelenaOstapenk8 seals the win over Buzarnescu 6-1, 6-2!



Books her spot in the #NatureValleyInternational quarterfinals! pic.twitter.com/WCeHW2oc7Q— WTA (@WTA) June 27, 2018

В поединке с Бузарнеску Остапенко выполнила 4 эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. 30-летняя румынка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Соперницы встречались во второй раз. Теперь счёт в личных встречах сравнялся - 1:1.

Остапенко третий год подряд участвует в турнире в Истбурне. В этом году она уже добилась своего лучшего результата на этих соревнованиях. Попадание в четвертьфинал принесло 21-летней Остапенко 100 рейтинговых очков и премию в размере 21 415 евро.

В четверг состоится четвертьфинальный матч, в котором Елена встретится с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской, которая является 31-й ракеткой мира.

Другая латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла пройти в следующий этап, уступив в двух сетах россиянке Дарье Касаткиной со счётом 4:6, 4:6. Севастова закончила соревнования, заработав 55 очков рейтинга WTA.