Остапенко уступила Радваньской в четвертьфинале турнира в Истбурне

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко не смогла преодолеть барьер 1/4 финала турнира в Истбурне, уступив в двух сетах польке Агнешке Радваньской - 2:6, 5:7.

Алёна Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне под пятым номером, не смогла выйти в полуфинал соревнований, проиграв польской теннисистке в двух сетах. Матч продолжался 1 час 29 минут.

21-летняя Остапенко четырежды сумела взять подачу Радваньской и допустила девять двойных ошибок. Агнешка Радваньска, которая занимает 31-ю позицию в мировом рейтинге, сделала семь брейков и четыре эйса, допустив три ошибки при подаче. Теннисистки играли друг против друга дважды, и оба раза полька была сильнее.

В полуфинале соревнований в Истбурне Радваньска сыграет с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь) - Каролина Плишкова (Чехия).