Анастасия Севастова покидает Уимблдон

Матч между Севастовой и Джорджи продолжался 1 час 54 минуты. 28-летняя Анастасия Севастова четыре раза брала подачу соперницы, совершила два эйса и семь двойных ошибок. Камила Джорджи, занимающая 52-ю позицию в мировом рейтинге, сделала пять брейков, три эйса и 14 раз ошиблась при подаче. До этого теннисистки не играли друг против друга.

Во втором круге соревнований Джоржи сразится с победительницей пары Крунич - Бренгл.

На этой неделе турнир начнут также Алёна Остапенко и Эрнест Гулбис. Остапенко в первом круге соревнований встретится с Кэти Данн (212-я ракетка мира), а Гулбис сыграет против Джея Кларка из Великобритании.

Уимблдон продлится до 15 июля.