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Анастасия Севастова покидает Уимблдон

TVNET/LETA
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Anastasija Sevastova | Фото: AP/LETA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не сумела преодолеть первый раунд Уимблдона, проиграв в трёх сетах итальянке Камиле Джорджи - 1:6, 6:2, 4:6.

Матч между Севастовой и Джорджи продолжался 1 час 54 минуты. 28-летняя Анастасия Севастова четыре раза брала подачу соперницы, совершила два эйса и семь двойных ошибок. Камила Джорджи, занимающая 52-ю позицию в мировом рейтинге, сделала пять брейков, три эйса и 14 раз ошиблась при подаче. До этого теннисистки не играли друг против друга.

Во втором круге соревнований Джоржи сразится с победительницей пары Крунич - Бренгл.

На этой неделе турнир начнут также Алёна Остапенко и Эрнест Гулбис. Остапенко в первом круге соревнований встретится с Кэти Данн (212-я ракетка мира), а Гулбис сыграет против Джея Кларка из Великобритании.

Уимблдон продлится до 15 июля.

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