Остапенко одержала победу в первом круге Уимблдона

Встреча продолжалась один час 35 минут, за это время 12-я ракетка мира пять раз подала навылет, четырежды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

А в активе Данн один эйс, четыре двойные ошибки и три брейк-пойнта из десяти.

Таким образом, Остапенко вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей пары Хитер Уотсон (Великобритания) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).