Остапенко одержала победу в первом круге Уимблдона

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в первом круге Уимблдона обыграла британку Кэти Данн со счетом 6:3, 7:6 (7:5).
Встреча продолжалась один час 35 минут, за это время 12-я ракетка мира пять раз подала навылет, четырежды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
А в активе Данн один эйс, четыре двойные ошибки и три брейк-пойнта из десяти.
Таким образом, Остапенко вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей пары Хитер Уотсон (Великобритания) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).