Уимблдон: Остапенко одержала победу над Дьяченко и вышла в 1/8 финала

В Лондоне на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в одиночном разряде проходят матчи третьего круга у женщин. Сегодня, 7 июля, россиянка Виталия Дьяченко уступила первой ракетке Латвии Алене Остапенко (12) со счётом 0:6, 4:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты.

21-летняя уроженка Риги, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Россиянка Виталия Дьяченко, которая располагается на 132-й позиции в женской табели о рангах, дважды подала навылет при 6 двойных.

За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит либо с австралийкой Дарьей Гавриловой (26), либо с белоруской Александрой Саснович.

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