На Уимблдоне осталась только одна теннисистка из топ-10

Впервые в истории Открытой эры (с 1968 года) во вторую неделю Уимблдона в женском одиночном разряде прошла только одна теннисистка из первой десятки посева - чешка Каролина Плишкова.

Симона Халеп, Каролина Возняцки, Гарбинье Мугуруса, Слоан Стивенс, Элина Свитолина, Каролин Гарсия, Петра Квитова, Винус Уильямс и Мэдисон Кис потерпели поражение в одном из трех первых раундов турнира.

Вообще, из 16 участниц 1/8 финала только 7 являются сеяными теннисистками. В 1/8 финала Каролина Плишкова сыграет с Кики Бертенс.

Как уже писал Русский TVNET, в субботу 12-я ракетка мира Алена Остапенко в матче третьего круга со счетом 0:6, 4:6 обыграла россиянку Виталию Дьяченко и вышла в 1/8 финала турнира.

Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты.