Остапенко победила Саснович и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко, посеянная под 12-м номером, второй год подряд вышла в четвертьфинал Уимблдона. В 1/8 Остапенко в двух партиях обыграла Александру Саснович из Беларуси (50-я ракетка мира).

Матч продолжался 1 час 18 минут. 21-летняя Остапенко завоевала право на участие в четвертьфинале за 1 час 18 минут, обыграв соперницу со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Латвийская теннисистка дважды подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Саснович 4 эйса, 5 двойных ошибок и три брейк-пойнта.

В четвертьфинале Остапенко встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии, которая занимает 33-ю строчку в рейтинге WTA. Цибулкова в 1/8 финала обыграла Си Сувей из Тайваня - 6:4, 6:1. Для словацкой теннисистки это третий четвертьфинал в карьере. Ранее Цибулкова играла на этой стадии в 2011 и 2016 годах.