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Организаторы Уимблдона не поделили с ФИФА финальные матчи

Newsru.com
Роджер Федерер | Фото: AP/Scanpix

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира предъявили претензии Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу времени начала финального матча чемпионата мира, который накладывается на финал старейшего теннисного турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Общественность призывала начать теннисный матч раньше 14:00 по местному времени с учетом пересечения его с финалом чемпионата мира по футболу (16:00 по местному). Однако организаторы самого консервативного теннисного турнира с более чем столетней историей решили не отказываться от традиции.

«Удивительно, что у ФИФА появилась идея начать финальный матч в 16:00, - цитирует ТАСС коммерческого директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Мика Десмонда. - Такого в прошлом они не делали, однако таково теперь их решение. Наш финал всегда начинается в 14:00».

Представители ФИФА ответили, что решение о времени начала трансляции футбольного финала было принято вовсе не скоропалительно, а более двух лет назад, после тщательного изучения глобального рынка вещания.

В итоге трансляция теннисного поединка в Британии начнется на первом канале ВВС, а затем перейдет на второй, поскольку футбольный матч соберет большую ТВ-аудиторию.

Официальные представители Уимблдона сообщили, что финал чемпионата мира не будет показан на экранах, установленных на территории клуба, даже если сборная Англии будет играть в решающем матче.

Однако в связи с успешным выступлением родоначальников футбола на ЧМ-2018 зрителям на центральном корте разрешили смотреть матчи «мундиаля» на мобильных устройствах, сообщает газета Times со ссылкой Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

Согласно строгим правилам Уимблдона, телефоны должны быть выключены не только на самих кортах, но и при подходе к ним, причем зрителей об этом предупреждают уже при входе на территорию клуба. Теперь же они смогут посмотреть матчи на гаджетах, не вставая с мест.

Сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата мира с командой Хорватии 11 июля, днем ранее в полуфинале сыграют французы и бельгийцы. Матч за третье место пройдет 14 июля, финал - 15 июля.

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