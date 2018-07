Остапенко впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

21-летняя Остапенко преодолела барьер 1/4 финала, обыграв Доминику Цибулкову в двух партиях со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

The first Latvian woman to reach the semi-finals at #Wimbledon @JelenaOstapenk8 defeats Dominika Cibulkova 7-5, 6-4 to book her place in the last four 🇱🇻 pic.twitter.com/FBKlzUS6oR— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2018