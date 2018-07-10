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Остапенко впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

TVNET/LETA
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Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийская теннисистка Алена Остапенко обыграла словачку Доминику Цибулкову в четвертьфинале Уимблдона и впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира.

21-летняя Остапенко преодолела барьер 1/4 финала, обыграв Доминику Цибулкову в двух партиях со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Остапенко 5 раз подала навылет, четырежды ошиблась пр подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. 29-летняя Цибулкова, которая занимает 33-е место в мировой классификации, трижды сумела взять подачу соперницы, совершила один эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка. Счёт в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу Цибулковой.

В полуфинале Уимблдона Алёна сыграет с Анжеликой Кербер из Германии, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:3, 7:5). Для Остапенко и Кербер это будет первая личная встреча. Матч состоится 12 июля.

Латвийская спортсменка вышла в четвёрку лучших на «Большом шлеме» во второй раз. Впервые ей удалось это сделать на победном для себя «Ролан Гаррос» в 2017 году. Анжелика Кербер вышла в четвёрку в седьмой раз. Немка дважды побеждала на «Шлемах», а в 2016 году она играла в финале Уимблдона.

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