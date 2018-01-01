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В финале Уимблдона противницей Анжелики Кербер будет Серена Уильямс

Gazeta.ru
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Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона | Фото: OLI SCARFF / AFP

Американка Серена Уильямс обыграла немку Юлию Гергес в полуфинале Уимблдона, сообщает ТАСС. Встреча, которая длилась 1 час 10 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.

На счету 36-летней немки пять эйсов, две двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта и один проигранный гейм на своей подаче.

Уильямс совершила 16 виннеров и допустила семь невынужденных ошибок.

Ранее немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла представительницу Латвии Алену Остапенко и также вышла в финал Уимблдона.

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