В финале Уимблдона противницей Анжелики Кербер будет Серена Уильямс

Американка Серена Уильямс обыграла немку Юлию Гергес в полуфинале Уимблдона, сообщает ТАСС. Встреча, которая длилась 1 час 10 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.

На счету 36-летней немки пять эйсов, две двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта и один проигранный гейм на своей подаче.

Уильямс совершила 16 виннеров и допустила семь невынужденных ошибок.

Ранее немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла представительницу Латвии Алену Остапенко и также вышла в финал Уимблдона.