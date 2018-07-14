Ангелик Кербер стала победительницей Уимблдона, переиграв в финале Серену Уильямс

Ангелик Кербер из Германии со счетом 6:3, 6:3 обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона. Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут.

Немка один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Серены Уильямс четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

30-летняя Кербер впервые в карьере завоевала главный трофей самого престижного теннисного соревнования. Теперь в активе немецкой спортсменки три победы на турнирах серии «Большого шлема».

В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США, в том же году немка играла в финале Уимблдона. В течение 34 недель Кербер занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Сегодняшний матч стал девятым в очном противостоянии соперниц. На счету Кербер три победы, Уильямс оказывалась сильнее шесть раз.

Отметим, что Уильямс не смогла сравняться с австралийкой Маргарет Корт по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема».