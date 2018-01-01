Серена Уильямс после Уимблдона взлетела на 153 места в рейтинге WTA

Американка Серена Уильямс поднялась со 181-го на 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. Ей это удалось благодаря выходу в финал на Уимблдонском турнире, сообщает пресс-служба WTA.
36-летняя Уильямс, пропустившая больше года из-за беременности и рождения ребенка, в воскресенье в финале Уимблдона проиграла немке Ангелике Кербер.
Сама Кербер отыграла шесть строчек и расположилась на четвертой позиции в рейтинге, который по-прежнему возглавляет румынка Симона Халеп.
Первая десятка рейтинга WTA от 16 июля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) 7271
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) 6740
3 (4). Слоан Стивенс (США) 5463
4 (10). Ангелика Кербер (Германия) 5305
5 (5). Элина Свитолина (Украина) 5020
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) 4730
7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) 4620
8 (7). Петра Квитова (Чехия) 4550
9 (8). Каролина Плишкова (Чехия) 4485
10 (13). Юлия Гёргес (Германия) 3980