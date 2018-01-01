14-летняя американка стала самой юной первой ракеткой мира среди юниоров

Американская теннисистка Кори Гауфф стала первой ракеткой мира среди юниоров. 14-летняя Гауфф - самый молодой юниорский лидер рейтинга в истории.
За последние полтора месяца Гауфф выиграла Открытый чемпионат Франции среди юниоров и дошла до четвертьфинала Уимблдона. На английском турнире Гауфф отличилась значительным достижением - ей удалось выполнить подачу со скоростью 193 км/ч. Этот результат стал третьим в истории женского тенниса. Быстрее неё подавали лишь сёстры Уильямс.
На предстоящем US Open Кори Гауфф предстоит защитить очки за прошлогодний выход в финал. US Open-2018 пройдёт с 27 августа по 9 сентября.
В этом году Гауфф одержала 19 побед и потерпела три поражения.