14-летняя американка стала самой юной первой ракеткой мира среди юниоров

За последние полтора месяца Гауфф выиграла Открытый чемпионат Франции среди юниоров и дошла до четвертьфинала Уимблдона. На английском турнире Гауфф отличилась значительным достижением - ей удалось выполнить подачу со скоростью 193 км/ч. Этот результат стал третьим в истории женского тенниса. Быстрее неё подавали лишь сёстры Уильямс.

На предстоящем US Open Кори Гауфф предстоит защитить очки за прошлогодний выход в финал. US Open-2018 пройдёт с 27 августа по 9 сентября.

В этом году Гауфф одержала 19 побед и потерпела три поражения.