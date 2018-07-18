Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова одержала победу на турнире WTA «Bucharest Open», который проходит в столице Румынии Бухаресте, и пробилась в четвертьфинал.

Анастасия Севастова, посеяяная на турнире под первым номером, обыграла Аранчу Рус из Голландии со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

В первом сете Севастова одержала убедительную победу, сделав два брейк-пойнта. Второй сет был гораздо жарче, потому что теннисистки шли ноздря в ноздрю. Тем не менее латвийской теннисистке удалось справиться с 27-летней голландкой.

Anastasija Sevastova closes out the night in style and is into the quarterfinals!



Gets the win over Rus 6-1, 7-5. #BucharestOpen pic.twitter.com/y6xyWwQ1c6— WTA (@WTA) July 18, 2018

За выход в четвертьфинал турнира Севастова заработала 60 пунктов WTA. Призовой фонд турнира WTA «Bucharest Open» - 226 750 долларов.

В четвертьфинале Севастова сыграет с победительницей пары Сорана Кырстей (Румыния) - Марина Заневская (Бельгия), которые свой поединок проведут сегодня.