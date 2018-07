Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте

Анастасия Севастова, посеяяная на турнире под первым номером, обыграла Аранчу Рус из Голландии со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

В первом сете Севастова одержала убедительную победу, сделав два брейк-пойнта. Второй сет был гораздо жарче, потому что теннисистки шли ноздря в ноздрю. Тем не менее латвийской теннисистке удалось справиться с 27-летней голландкой.

Anastasija Sevastova closes out the night in style and is into the quarterfinals!



Gets the win over Rus 6-1, 7-5. #BucharestOpen pic.twitter.com/y6xyWwQ1c6— WTA (@WTA) July 18, 2018