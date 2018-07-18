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Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Бухаресте

Русский TVNET
Anastasija Sevastova | Фото: EPA/LETA

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова одержала победу на турнире WTA «Bucharest Open», который проходит в столице Румынии Бухаресте, и пробилась в четвертьфинал.

Анастасия Севастова, посеяяная на турнире под первым номером, обыграла Аранчу Рус из Голландии со счётом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

В первом сете Севастова одержала убедительную победу, сделав два брейк-пойнта. Второй сет был гораздо жарче, потому что теннисистки шли ноздря в ноздрю. Тем не менее латвийской теннисистке удалось справиться с 27-летней голландкой.

За выход в четвертьфинал турнира Севастова заработала 60 пунктов WTA. Призовой фонд турнира WTA «Bucharest Open» - 226 750 долларов.

В четвертьфинале Севастова сыграет с победительницей пары Сорана Кырстей (Румыния) - Марина Заневская (Бельгия), которые свой поединок проведут сегодня.

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