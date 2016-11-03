Рената Литвинова оставит дочь без наследства

На днях 49-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова устроила собственный творческий вечер, где рассказала многое о своей карьере и личной жизни. Знаменитость рассказала о воспитании 15-летней дочери Ульяны и объяснила, почему не собирается оставлять ей никакого наследства.
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Рената Литвинова — одна из самых интересных и загадочных женщин российского кинематографа — уже давно посвящает свое время не только участию в фильмах, но и воспитанию своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского.
На днях у актрисы прошел творческий вечер, где она затронула массу самых интересных тем и ответила на многие вопросы о своей карьере и личной жизни.
Конечно, звезда не стала обходить стороной и детскую тему.
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«Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины. Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства.
Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать».
Литвинова добавляет, что не собирается принимать участие в актерской карьере дочери и снимает ее, только когда ей нужен «бесплатный ребенок». Актриса выступает резко против того, чтобы навязывать своей дочери какую-либо стезю, и считает, что девочка должна выбрать сама.