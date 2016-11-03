Рената Литвинова оставит дочь без наследства

Рената Литвинова
 

Рената Литвинова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На днях 49-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова устроила собственный творческий вечер, где рассказала многое о своей карьере и личной жизни. Знаменитость рассказала о воспитании 15-летней дочери Ульяны и объяснила, почему не собирается оставлять ей никакого наследства.

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Рената Литвинова — одна из самых интересных и загадочных женщин российского кинематографа — уже давно посвящает свое время не только участию в фильмах, но и воспитанию своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского.

На днях у актрисы прошел творческий вечер, где она затронула массу самых интересных тем и ответила на многие вопросы о своей карьере и личной жизни.

Конечно, звезда не стала обходить стороной и детскую тему.

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Каникулы) день третий... #renatalitvinova #ренаталитвинова

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Почему Рената Литвинова не хочет жить с дочкой

Почему Рената Литвинова не хочет жить с дочкой

«Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины. Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства.

Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать».

Литвинова добавляет, что не собирается принимать участие в актерской карьере дочери и снимает ее, только когда ей нужен «бесплатный ребенок». Актриса выступает резко против того, чтобы навязывать своей дочери какую-либо стезю, и считает, что девочка должна выбрать сама.

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Вчерa после бала @tatler_russia с Улей в невероятном платье от @ulyana_sergeenko_moscow #renatalitvinova

Фото опубликовано Renata (@renatalitvinovaofficiall)

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