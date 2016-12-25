Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Классный трюк от полиции из разряда «береженого Бог бережет».
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Сезон зимних праздников уже фактически начался, и многие из нас стараются как можно чаще выходить в людные места вместе с детьми. Департамент полиции Калифорнии порекомендовал всем мамам и папам, чьи дети еще не могут постоять за себя, заранее подготовиться на случай, если они потеряются в толпе. Метод очень прост:
сначала пишете номер своего телефона на запястье своего ребенка, а затем залепливаете его жидким пластырем или, на крайний случай, скотчем.
И вот еще что. В тот день, когда соберетесь на праздник, сфотографируйте ребенка в полный рост.Еще по этой теме
Желательно сделать это прямо перед выходом: чтобы дитя было в той же одежде, что и на празднике. Так окружающим будет проще понять, кого вы в панике разыскиваете, и помочь вам.
Конечно, мы всегда надеемся на то, что с нашими детьми никогда не произойдет ничего плохого. Но не лучше ли перестраховаться? Так, на всякий случай!
Кстати, если вы поделитесь этим постом с друзьями, они тоже узнают об этом классном способе позаботиться о детях. В конце концов, наша полиция ничего подобного в соцсетях не публикует.
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