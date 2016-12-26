Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт посетили рождественскую службу в церковь вместе со своими маленькими детьми: 3,5-летним Джорджем и 1,5-годовалой Шарлоттой.

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Несмотря на то, что на улице в Великобритании в эти дни температура воздуха не более 10 градусов, и даже меньше, маленький принц был как обычно в шортах.

И это уже не в первый раз. Что же это за странные королевские традиции?

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Принц Джордж пошел в детский сад

Принц Джордж пошел в детский сад

Фото: REUTERS/Scanpix

Принцу Джорджу исполнилось 3 года!

Фото: Принцу Джорджу исполнилось 3 года!0

По одной версии, это действительно часть закалки организма и характера. А началось все с того, что в английских домах не было центрального отопления. Там есть автономные бойлеры, счета за работу которых в холодную зиму серьезно бьют по семейному бюджету.

Таким образом, британские дети с детства закаляются и привыкают к холоду, как естественной части жизни.

Джордж и Шарлотта

Фото: Джордж и Шарлотта0

Фото: REUTERS/Scanpix

Но более вероятно то, что шорты — это по-прежнему негласный признак принадлежности к более высокому классу и аристократии. Брюки, якобы, могли себе позволить все, а и шорты, и брюки — мало кто.

Вот теперь и приходится «отдуваться» маленькому Джорджу, пока другие взрослые кутаются в пальто и надевают перчатки.

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