Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт посетили рождественскую службу в церковь вместе со своими маленькими детьми: 3,5-летним Джорджем и 1,5-годовалой Шарлоттой.
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Несмотря на то, что на улице в Великобритании в эти дни температура воздуха не более 10 градусов, и даже меньше, маленький принц был как обычно в шортах.
И это уже не в первый раз. Что же это за странные королевские традиции?Еще по этой теме
Фото: REUTERS/Scanpix
По одной версии, это действительно часть закалки организма и характера. А началось все с того, что в английских домах не было центрального отопления. Там есть автономные бойлеры, счета за работу которых в холодную зиму серьезно бьют по семейному бюджету.
Таким образом, британские дети с детства закаляются и привыкают к холоду, как естественной части жизни.
Фото: REUTERS/Scanpix
Но более вероятно то, что шорты — это по-прежнему негласный признак принадлежности к более высокому классу и аристократии. Брюки, якобы, могли себе позволить все, а и шорты, и брюки — мало кто.
Вот теперь и приходится «отдуваться» маленькому Джорджу, пока другие взрослые кутаются в пальто и надевают перчатки.