Есть что показать! Ксения Собчак гордится пышным бюстом

Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев @terekhovboutiques с "глубоким декольте" ибо теперь ,хоть это и ненадолго , "есть что показать" 😂😂😂👅👅👅

