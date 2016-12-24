Есть что показать! Ксения Собчак гордится пышным бюстом

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: TASS/Scanpix

Российская телеведущая и главный редактор глянцевого журнала Ксения Собчак довольна преображениями своей фигуры после родов. Знаменитая мамочка рада тому, что она стала еще женственнее. Поклонники Ксении тоже в восторге от того, как она изменилась после появления на свет первенца.

Еще по этой теме

До появления маленького сына телеведущую и журналиста Ксению Собчак

постоянно обвиняли в том, что она не любит детей, а также часто придирались к отсутствию у знаменитости округлости форм.

Однако теперь рождение наследника вмиг исключило все недовольства хейтеров – Ксения отдает всю себя малышу, а также может похвастаться пышным бюстом.

Еще по этой теме
Ксения Собчак поразила формами после родов

Ксения Собчак поразила формами после родов

Смотрите: Ксения Собчак смутила своим видом на светском мероприятии

Смотрите: Ксения Собчак смутила своим видом на светском мероприятии

Ксения Собчак поразила признанием о сыне

Ксения Собчак поразила признанием о сыне

«Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как:

1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с глубоким декольте, ибо теперь, хоть это и ненадолго, «есть что показать»,

- с присущим чувством юмора написала теледива.

Поклонники оценили преображение Ксении и в который раз отметили, что она невероятно похорошела после того, как стала мамой. Они порадовались, что знаменитость приходит в форму, несмотря на то, что и во время беременности держала свой вес под контролем – вела активный образ жизни и занималась йогой с разрешения тренера.

Фото из Instagram:

«Ксюша, так приятно за Вами наблюдать! Расцвели прям!»,

«Ксения просто прелесть! Открытая, умная, прямая, самокритичная, на позитиве!», «Никогда не забуду этот прекрасный период, когда есть что показать»,

«Красотка! А фигурка, просто куколка! ОВы сияете добротой и любовью, очень милая и женственная», - написали фолловеры знаменитости.

С момента появления сына Ксении Собчак и Максима Виторгана прошло почти полтора месяца, но звездные родители до сих пор стараются как можно меньше говорить о малыше.

Забавное семейное видео:

Немного переборщили с размером ёлки:)))))!!!!

A video posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

В отличие от многочисленных мамочек, которые готовы делиться даже самыми незначительными событиями из жизни своих чад,

телеведущая и актер скрывают все, что касается их наследника. До сих пор поклонникам не известно даже имя, которое Ксения и Максим выбрали для сына.

Буквально пару раз журналистка демонстрировала своим подписчикам мужа на прогулке с ребенком. Эти кадры вызывали небывалый восторг среди фанатов звездной пары. Однако саму Собчак нервирует повышенный интерес незнакомых ей людей к жизни ребенка.

Фото из Instagram:

Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка : Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"? . Я не стремлюсь вам нравится,за это вы меня и любите и ненавидите-тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем,чем считаю нужным.Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать "образ" того ,что вы ждете-тоже не буду. Потому что это не образ-а моя реальная жизнь,и я ее берегу от посторонних. И вообще,вас столько,беспокоящихся за моего сына,хоть один бы,сука,денег на няню прислал!!!!!!

A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

«Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело заполнить ленту вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»?

Я не стремлюсь вам нравиться, поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным»,

- дала отпор недоброжелателям Ксения.

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

Реклама


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 125000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 44000 EUR
Дом
Дом, Olaines pag., 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео: Звезды поздравляют латвийцев с Рождеством и Новым годом! Showbiz

Видео: Звезды поздравляют латвийцев с Рождеством и Новым годом!

Спецслужбы назвали причины крушения Ту-154 Новости

Спецслужбы назвали причины крушения Ту-154

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован Showbiz

Знаменитая актриса упала в шахту лифта и срочно госпитализирован

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов Hi-Tech

Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов

Праздник к нам приходит: 100 лучших рождественских фильмов Showbiz

Праздник к нам приходит: 100 лучших рождественских фильмов

Я - мама!

Превращение

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
65 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 