Есть что показать! Ксения Собчак гордится пышным бюстом

Российская телеведущая и главный редактор глянцевого журнала Ксения Собчак довольна преображениями своей фигуры после родов. Знаменитая мамочка рада тому, что она стала еще женственнее. Поклонники Ксении тоже в восторге от того, как она изменилась после появления на свет первенца.

До появления маленького сына телеведущую и журналиста Ксению Собчак

постоянно обвиняли в том, что она не любит детей, а также часто придирались к отсутствию у знаменитости округлости форм.

Однако теперь рождение наследника вмиг исключило все недовольства хейтеров – Ксения отдает всю себя малышу, а также может похвастаться пышным бюстом.

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«Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как:

1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с глубоким декольте, ибо теперь, хоть это и ненадолго, «есть что показать»,

- с присущим чувством юмора написала теледива.

Поклонники оценили преображение Ксении и в который раз отметили, что она невероятно похорошела после того, как стала мамой. Они порадовались, что знаменитость приходит в форму, несмотря на то, что и во время беременности держала свой вес под контролем – вела активный образ жизни и занималась йогой с разрешения тренера.

Фото из Instagram:

«Ксюша, так приятно за Вами наблюдать! Расцвели прям!»,

«Ксения просто прелесть! Открытая, умная, прямая, самокритичная, на позитиве!», «Никогда не забуду этот прекрасный период, когда есть что показать»,

«Красотка! А фигурка, просто куколка! ОВы сияете добротой и любовью, очень милая и женственная», - написали фолловеры знаменитости.

С момента появления сына Ксении Собчак и Максима Виторгана прошло почти полтора месяца, но звездные родители до сих пор стараются как можно меньше говорить о малыше.

Забавное семейное видео:

Немного переборщили с размером ёлки:)))))!!!! A video posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Dec 26, 2016 at 1:51am PST

В отличие от многочисленных мамочек, которые готовы делиться даже самыми незначительными событиями из жизни своих чад,

телеведущая и актер скрывают все, что касается их наследника. До сих пор поклонникам не известно даже имя, которое Ксения и Максим выбрали для сына.

Буквально пару раз журналистка демонстрировала своим подписчикам мужа на прогулке с ребенком. Эти кадры вызывали небывалый восторг среди фанатов звездной пары. Однако саму Собчак нервирует повышенный интерес незнакомых ей людей к жизни ребенка.

Фото из Instagram:

«Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело заполнить ленту вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»?

Я не стремлюсь вам нравиться, поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным»,

- дала отпор недоброжелателям Ксения.















Aizvērt Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix





