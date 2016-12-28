Папа доказал дочери существование Санта-Клауса

 

Фото: скриншот видео

Пользователь YouTube Михал Могила (Michał Mogiła) опубликовал видео, которое снял для своей засомневавшейся в существовании Санта-Клауса шестилетней дочери, пишет Vijesti.

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Мужчина обхитрил ребенка с помощью компьютерных спецэффектов.

«Я решил убедить ее, что старик с бородой реален.

Вместе с дочкой мы решили навести камеру на елку, чтобы заснять момент визита Санты. Как только она увидела подарки, она потребовала показать и запись»,

— написал Михал в комментарии к видеозаписи.

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Видео:

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