Папа доказал дочери существование Санта-Клауса

Пользователь YouTube Михал Могила (Michał Mogiła) опубликовал видео, которое снял для своей засомневавшейся в существовании Санта-Клауса шестилетней дочери, пишет Vijesti.
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Мужчина обхитрил ребенка с помощью компьютерных спецэффектов.
«Я решил убедить ее, что старик с бородой реален.
Вместе с дочкой мы решили навести камеру на елку, чтобы заснять момент визита Санты. Как только она увидела подарки, она потребовала показать и запись»,
— написал Михал в комментарии к видеозаписи.Еще по этой теме
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Видео: