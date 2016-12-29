Новогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть

В Сети в преддверии Нового года была опубликована подборка самых смешных видео 2016 года. Ролик практически мгновенно был признан вирусным и начала набирать популярность.
- Видео показало, что бывает, когда малыши остаются одни 12 декабря 2016 г.
- Забавное видео: кошки озадачили друг друга синхронным прыжком 17 ноября 2016 г.
- Видео-умора: ленивица-панда решила «подкачать пресс» 3 октября 2016 г.
На момент написания статьи видеозапись посмотрели почти три миллиона раз. В подборку вошли такие классические новогодние происшествия, как нападение котов на елку и неожиданная реакция детей на подарки.
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