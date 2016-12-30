Виторган обнародовал имя их с Собчак сына

Макисм Виторган преподнес новогодний подарок поклонникам - как своим, так и его супруги Ксении Собчак. Популярный российский актер наконец обнародовал имя их сына.
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Максим Виторган на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал свежую фотографию, на которой запечатлел красивую елочную игрушку.
В середине ее значится имя Платон. «С новым!;-))) Спасибо за подарочки!!!» – коротко подписал снимок Виторган.
Многочисленные подписчики немедленно решили, что таким оригинальным образом артист сообщил заинтересованной общественности имя их с Ксенией Собчак сына.
Реакция фанатов оказалась неоднозначной. Одни порадовались за родителей, а другие выразили свое недоумение. «Наконец-то мы узнали имя Вашего сынульки?!:)», «Добрый день,
очень громкое и красивое имя, ну у таких родителей только так. Молодцы!!! Здоровья и счастья!!!», «Ой как круто! Замечательное имя прекрасному мальчику)»,
«Платон Виторган режит слух 👹», «Очень красивое имя!!!», «Платон? Неожиданно», «Все-таки Платоном назвали», « 😂😂😂какой подарок людям сделали. Наконец-то все будут знать, как зовут вашего сына. Можно спокойно встречать Новый год 😂👍» – так звучала лишь часть комментариев подписчиков.
Фото из Instagram:
Напомним, скандально известная ведущая родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 г. Роды прошли достаточно легко. Мальчик Ксении Собчак и Максима Виторгана родился в подмосковном Клиническом госпитале «Лапино».
После того как Собчак впервые стала мамой, в СМИ практически каждый день выходили новые статьи о ней. Активно педалировалась тема и в Интернете.
Репортеры атаковали друзей и близких новоиспеченных родителей. В итоге Ксения вынуждена была сделать официальное заявление.
Телеведущая сообщила, что семья и близкие не будут ничего рассказывать о ее личной жизни.
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