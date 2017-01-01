Елена Воробей показала подросшую красавицу-дочь

Елена Воробей
 

Елена Воробей. Фото: instagram.com/vorobei_elena

Единственной наследнице российской актрисы юмористичекого жанра в этом году исполнится четырнадцать лет. Трогательным семейным снимком с дочкой Соней Елена Воробей поделилась в своем микроблоге. Поклонники нашли, что девочка невероятно хороша и по типажу напоминает актрису Аглаю Шиловскую.

Известная пародистка Елена Воробей не часто балует своих поклонников новостями о личной жизни и предпочитает пореже показывать фотографии своей дочери Сони в Сети. Но в новогодние праздники звезда сделала исключение, разместив полный невероятной нежности снимок вдвоем с наследницей. На селфи мама и дочка прильнули друг к другу. Видно, что у Елены Воробей и Сони искренние и очень тесные отношения.

Актриса, которая, как известно, воспитывает дочь одна с момента ее рождения, души не чает в своей подрастающей девочке.

«Наша семейная новогодняя ночь была яркой и веселой. Вот какая уже взрослая моя маленькая доченька, мое солнышко»,

- трогательно прокомментировала селфи Елена Воробей.

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Снимок и подпись к нему произвели впечатление на подписчиков знаменитости. Они принялись делать комплименты пародистке и ее прелестной наследнице, отмечая, как та быстро повзрослела и превратилась в настоящую красавицу.

«Соня так выросла», «А я помню, как по телевизору сказали, что вы родили. Как быстро летит время!», «Елена, с Новым годом! Счастья вам и вашим близким. Помню Соню, лет шесть ей было, она ходила с моей дочей на английский»,

«Чудесная девочка! Счастья вам обеим!», «Девочки, вы просто красавицы! Счастья вам и чтоб у вас всегда все было хорошо!»,

«Красивая девочка, на Аглаю Шиловскую похожа», - восхищаются мамой и дочкой поклонники Елены Воробей.

Фото из Instagram:

Стоит отметить, что ушедший год стал для звезды трагичным. Она потеряла сразу двух близких людей – умерла от рака мама Елены Воробей и трагически погиб любимый мужчина, отец Сони. Актриса признавалась, что

очень дорожила Игорем и готова была мириться с тем, что ей приходится делить его с другой женщиной.

Ее не задевало, что возлюбленный не сделал ей предложение после развода с первой женой. Не позвал он ее в загс и тогда, когда она сообщила ему, что ждет ребенка.

«Он принял дочку, но Соня носит мою фамилию, - рассказывала Елена. – В графе «отец» у Сони написано: «Игорь Константинович, со слов матери».

Через некоторое время после рождения дочери возлюбленный Елены Воробей женился на обычной женщине Любе. Соню он навещал раз в год - в день рождения. Он не платил алименты на ее содержание, но Воробей с благодарностью вспоминает о том, как Игорь помог купить ей и дочери квартиру в Москве. Кстати, претендовать на наследство погибшего любимого мужчины артистка не стала.

Откровенно о жизни

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