50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

Знаменитая певица принимает поздравления. Джанет Джексон подарила своему супругу сына. Теперь американская исполнительница ждет момента, когда отправится с малышом домой.

3 января 2017 года прославленная американская певица Джанет Джексон впервые стала мамой. 50-летняя артистка подарила своему супругу Виссаму аль-Мане долгожданного сына. Новоиспеченные родители вне себя от счастья. Появление наследника на свет официально подтвердили представители звезды.

«Джанет Джексон и ее муж Виссам Аль Мана с радостью приветствуют появление их сына Эйсса Аль Мана на свет», - именно так было сказано в заявлении от имени семьи Джексон.

Поклонники по всему миру рады за свою любимицу и направляют ей самые искренние поздравления.

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О том, что 50-летняя Джексон станет мамой, общественность узнала в апреле прошлого года. Сначала она просто намекнула своим поклонникам на то, что в ее жизни грядут значительные перемены.

Джанет извинилась перед теми фанатами, которые не смогли попасть на ее концерты из-за отмены некоторых выступлений.

Однако поклонники ее творчества с пониманием и глубоким уважением отнеслись к тому, что беременная женщина предпочла изматывающую работу отдыху и расслаблению.





















































Aizvērt Поп-звезда Джанет Джексон Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







«В моей жизни произошло важное изменение, и я хочу, чтобы вы узнали о нем первыми. Мы с моим мужем планируем семью. И вот теперь я вынуждена по этой причине отложить свой европейский тур.

Врачи рекомендовали мне побольше отдыхать. Пожалуйста, постарайтесь меня понять, для меня происходящее сейчас невероятно важно.

Но я не забыла про вас, я продолжу тур, как только появится такая возможность!» - писала Джанет в своем микроблоге.













































Aizvērt Джанет Джексон на показе дочери российского миллионера RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix







Как сообщают представители певицы изданию People, мама и новорожденный малыш прекрасно себя чувствуют.

«Роды Джанет были здоровые и прошли без лишнего стресса, сейчас она окружена комфортом»,

- проинформировали менеджеры артистки.

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

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