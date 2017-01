Нашёл тут в ностальгическом порыве , одну из главных фотографий своего детства на пленочный 📷🎞 ! в объективе сестра @annebelan в 2-3 года ) мне 16 ) сколько же приходилось бегать Аня за тобой, чтобы кадр поймать и вообще все детство 😂😇😂❤️🎄 #димабилан #билан #кабардинобалкария #кбр / Here I found in the nostalgic impulse, one of the most favourite pictures of my childhood on film 📷🎞! On the photo my sister @annebelan 2-3 years old) I'm 16), How much Anya I had to run after you to catch you up in the photo shot and all your childhood 😂😇😂❤🎄 #dimabilan #Bilan #KabardinoBalkaria #CBD

