Дима Билан
 

Дима Билан. Фото: Sputnik/Scanpix

Популярный российский певец Дима Билан опубликовал трогательную фотографию из детства, на которой изображена его сестра Анна. Девочка стоит в поле с красными тюльпанами.

«Нашел тут в ностальгическом порыве одну из главных фотографий своего детства на пленочный! В объективе сестра @annebelan в 2-3 года.

Мне 16. Сколько же приходилось бегать, Аня, за тобой, чтобы кадр поймать, и вообще все детство»,

– подписал снимок артист в своем микроблоге.

Фото из Instagram:

Нашёл тут в ностальгическом порыве , одну из главных фотографий своего детства на пленочный 📷🎞 ! в объективе сестра @annebelan в 2-3 года ) мне 16 ) сколько же приходилось бегать Аня за тобой, чтобы кадр поймать и вообще все детство 😂😇😂❤️🎄 #димабилан #билан #кабардинобалкария #кбр / Here I found in the nostalgic impulse, one of the most favourite pictures of my childhood on film 📷🎞! On the photo my sister @annebelan 2-3 years old) I'm 16), How much Anya I had to run after you to catch you up in the photo shot and all your childhood 😂😇😂❤🎄 #dimabilan #Bilan #KabardinoBalkaria #CBD

A photo posted by bilanofficial (@bilanofficial) on

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У Димы Билана две сестры: старшая Елена Белан-Зимина и младшая Анна Белан, которая так же, как и ее звездный брат, посвящает свою жизнь музыке. Анна долгое время живет в Америке, поэтому ей удается нечасто видеться с Димой. Стоит отметить, что

у Дмитрия и Анны теплые и доверительные отношения. Певец скучает по сестре и часто рассказывает о ней в своих интервью.

Кроме того, Анна участвовала в съемках клипа брата на песню «По парам». Поклонники отмечают удивительное сходство Димы и Ани. Оно особенно заметно на их совместных фотографиях.

Смотрите клип:

Однажды именно Аню музыкант назвал причиной своего одиночества.

«Как ответственный человек я не могу принимать скоропалительных решений. Мне надо довести свою сестру. И это не лирика!

Я до сих пор слышу от мамы: «Вы в ответе за решение, которое приняли». То есть я несу ответственность за жизнь сестры», – признавался он.

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