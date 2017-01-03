Популярный российский певец Дима Билан опубликовал трогательную фотографию из детства, на которой изображена его сестра Анна. Девочка стоит в поле с красными тюльпанами.

«Нашел тут в ностальгическом порыве одну из главных фотографий своего детства на пленочный! В объективе сестра @annebelan в 2-3 года.

Мне 16. Сколько же приходилось бегать, Аня, за тобой, чтобы кадр поймать, и вообще все детство»,

– подписал снимок артист в своем микроблоге.

Фото из Instagram:

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У Димы Билана две сестры: старшая Елена Белан-Зимина и младшая Анна Белан, которая так же, как и ее звездный брат, посвящает свою жизнь музыке. Анна долгое время живет в Америке, поэтому ей удается нечасто видеться с Димой. Стоит отметить, что

у Дмитрия и Анны теплые и доверительные отношения. Певец скучает по сестре и часто рассказывает о ней в своих интервью.

Кроме того, Анна участвовала в съемках клипа брата на песню «По парам». Поклонники отмечают удивительное сходство Димы и Ани. Оно особенно заметно на их совместных фотографиях.

Смотрите клип:

Однажды именно Аню музыкант назвал причиной своего одиночества.

«Как ответственный человек я не могу принимать скоропалительных решений. Мне надо довести свою сестру. И это не лирика!

Я до сих пор слышу от мамы: «Вы в ответе за решение, которое приняли». То есть я несу ответственность за жизнь сестры», – признавался он.





























































































Aizvērt Дима Билан выступил в "Дзинтари" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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