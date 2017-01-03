Популярный российский певец Дима Билан опубликовал трогательную фотографию из детства, на которой изображена его сестра Анна. Девочка стоит в поле с красными тюльпанами.
«Нашел тут в ностальгическом порыве одну из главных фотографий своего детства на пленочный! В объективе сестра @annebelan в 2-3 года.
Мне 16. Сколько же приходилось бегать, Аня, за тобой, чтобы кадр поймать, и вообще все детство»,
– подписал снимок артист в своем микроблоге.
Фото из Instagram:
Нашёл тут в ностальгическом порыве , одну из главных фотографий своего детства на пленочный 📷🎞 ! в объективе сестра @annebelan в 2-3 года ) мне 16 ) сколько же приходилось бегать Аня за тобой, чтобы кадр поймать и вообще все детство 😂😇😂❤️🎄 #димабилан #билан #кабардинобалкария #кбр / Here I found in the nostalgic impulse, one of the most favourite pictures of my childhood on film 📷🎞! On the photo my sister @annebelan 2-3 years old) I'm 16), How much Anya I had to run after you to catch you up in the photo shot and all your childhood 😂😇😂❤🎄 #dimabilan #Bilan #KabardinoBalkaria #CBD
У Димы Билана две сестры: старшая Елена Белан-Зимина и младшая Анна Белан, которая так же, как и ее звездный брат, посвящает свою жизнь музыке. Анна долгое время живет в Америке, поэтому ей удается нечасто видеться с Димой. Стоит отметить, что
у Дмитрия и Анны теплые и доверительные отношения. Певец скучает по сестре и часто рассказывает о ней в своих интервью.
Кроме того, Анна участвовала в съемках клипа брата на песню «По парам». Поклонники отмечают удивительное сходство Димы и Ани. Оно особенно заметно на их совместных фотографиях.
Смотрите клип:
Однажды именно Аню музыкант назвал причиной своего одиночества.
«Как ответственный человек я не могу принимать скоропалительных решений. Мне надо довести свою сестру. И это не лирика!
Я до сих пор слышу от мамы: «Вы в ответе за решение, которое приняли». То есть я несу ответственность за жизнь сестры», – признавался он.Еще по этой теме