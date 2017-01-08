Свершилось?! СМИ сообщили, что Джордж и Амаль Клуни ждут двойню!

Несмотря на то, что еще совсем недавно мировые СМИ всячески убеждали общество в разводе известной голливудской пары, реальность оказалась куда позитивнее. Уже весной Джордж и Амаль Клуни станут родителями!

Радостную новость сообщает издание Daily Star.

Журналисты выяснили, что 38-летняя супруга готовится родить наследников 55-летнему Джорджу Клуни уже через два месяца,

а это значит, что долгожданное пополнение в семье знаменитого актера произойдет в марте.



























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К слову, на данный момент ни Амаль, ни Джордж не подтвердили эту счастливую новость, но и не поспешили опровергнуть ее.

Поклонники красивого союза искренне верят в то, что влюбленные подарят миру очаровательных малышей.

К тому же слухи о беременности Амаль подтвердил и ливанский друг звездной пары. Также подтверждением данной информации является то, что супруга Джорджа Клуни с лета не появляется на публичных мероприятиях.



















Aizvērt Супруга Джорджа Клуни Амаль в Нью-Йорке Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA







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