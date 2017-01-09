Папа Римский разрешил кормить детей грудью прямо в храме

Глава римско-католической церкви Папа Римский Франциск призвал женщин практиковать грудное вскармливание подобно тому, как это делала Дева Мария, кормящая грудным молоком Христа. Это обращение понтифик сделал во время долгой службы крещения детей, проводимой в Сикстинской капелле.

Папа Римский Франциск поразил весь мир, когда во время проводимой церемонии крещения 28 детей в Сикстинской капелле он обратился к кормящим грудью женщинам.

Франциск призвал их не стесняться и кормить детей грудью прямо в самом храме.

Папа Римский признался, что служба является довольно долгой, а грудное вскармливание необходимо проводить строго по часам,

поэтому молодые мамы не должны стесняться этого даже внутри храма, ведь Дева Мария не стеснялась кормить грудью младенца Христа.

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«Церемония длится слишком долго, - заявил Папа Римский. - Некоторые малыши плачут, потому что они голодны. Такова природа человека.

Я прошу вас, матерей, не стесняться и кормить малышей грудью без всякого страха. В этом нет ничего постыдного,

вы можете сделать это прямо здесь, в церкви, подобно тому, как дева Мария кормила грудью Христа».

Фото: reuters/s

Папа Римский Франциск является активным сторонником грудного вскармливания, он неоднократно выступал в пользу этого публично. Научно доказано, что грудное вскармливание обеспечивает оптимальный набор питательных веществ и укрепляет иммунную систему ребенка.

Данная процедура также помогает укрепить эмоциональные связи матерей со своими малышами, она ускоряет потерю лишнего веса после беременности и родов.

И тем не менее во многих странах по всему миру женщины все еще стесняются грудного вскармливания, особенно в публичных местах, где общество относится к этому как чему-то постыдному и интимному.

















Aizvērt Путин и Папа Римский встречаются в Ватикане Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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