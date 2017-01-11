Супруга Джорджа Клуни показала округлившийся животик

Джордж Клуни с супругой Амаль
 

Джордж Клуни с супругой Амаль. Фото: REUTERS/ScanPix

Избранница известного голливудского актера впервые за долгое время появилась на публике, заинтриговав общественность своей возможной беременностью. Ранее в западной прессе появилась информация о том, что Амаль Клуни ожидает двойню. Представители звездной пары пока не прокомментировали многочисленные домыслы.

Джордж Клуни и его супруга Амаль производят впечатление идеальной пары, несмотря на все слухи, которые муссируются в западных таблоидах.

В январе в СМИ появилась информация о том, что в семье звезды Голливуда ожидается пополнение.

По данным журналистов, избранница Клуни ожидает двойню.

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Между тем, Джордж и Амаль тоже дают дополнительную пищу для обсуждений.

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Влюбленные долгое время не появлялись в свете, как будто избегая внимания к себе. Однако недавно они посетили премьеру картины «Белые каски», прошедшую в Лондоне. Репортеры заметили, что

Амаль Клуни попыталась скрыть округлившийся живот под просторным платьем, декорированным цветочным принтом.

Адвокат и ее муж держались расслабленно и выглядели очень счастливыми.

Фото gettyimages.com

Отметим, что слухи о беременности Амаль Клуни ходили и раньше, причем не один раз. Информация о планирующемся пополнении в семье адвоката появляется в прессе с завидной регулярностью. Так, в январе прошлого года сам Джордж Клуни высказался на тему беременности супруги.

Актер опроверг многочисленные домыслы, когда находился на вечере Good Money Gala в Австралии.

Он также добавил, что Амаль уделяет много времени своей работе.

Супруга Джорджа Клуни Амаль в Нью-Йорке

Фото: Супруга Джорджа Клуни Амаль в Нью-Йорке0

Тем не менее летом того же года новость о предполагаемой беременности жены Джорджа Клуни обсуждали опять. В июне в одном западном таблоиде появился материал, в котором утверждалось, что

роды и обустройство детской комнаты обойдутся знаменитостям в один миллион долларов, а крестным ребенком станет кто-то из суперзвезд Голливуда.

Отметим, что Клуни и его жена крайне редко делятся подробностями личной жизни с общественностью. Поэтому она часто становится предметом домыслов таблоидов. По одной версии, актер хочет ребенка, а его жена настроена решительно против. Но есть и другое объяснение происходящему – некоторые журналисты уверены в том, что все наоборот, и именно Амаль мечтает о малыше.

Актер Джордж Клуни и Амаль Клуни

Фото: Актер Джордж Клуни и Амаль Клуни0

Как бы то ни было, Джордж Клуни не устает признаваться своей жене в любви, а в октябре прошлого года пара отметила вторую годовщину. Празднование памятной даты прошло в домашней обстановке.

«Все говорили, наш брак долго не протянет. Но мы доказали им, что они ошибаются», – делился актер с журналистами.

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