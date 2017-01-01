Снимок, на котором известная российская ведущая и журналист Ксения Собчак держит ручку малыша, растрогал Интернет. Поклонники и прочая заинтересованная общественность пришли в восторг от увиденного.
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Ксения Собчак опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой крупным планом запечатлена рука самой ведущей и крошечная ручка ребенка. Как оказалось, Ксения приняла участие в благотворительной акции.
«С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise, помогающий всем детям, попавшим в беду!»
– подписала трогательный снимок Ксения. Многочисленные подписчики не остались равнодушными к публикации. Большинство из них решили, что Собчак держит в ладони руку своего сына Платона.
Умилению блогеров не было предела. «Ути бозе 😊😊😊», «Да Лапушка!», «Господи, какая ручка сладкая, счастья и здоровья!», «😇😇☺
Малыш волшебный», «Это такое счастье 🍬🍭🍼», «Сладкие пальчики!!!», «Ну вот и все) пошли «ручки-пяточки» 😜😜 #ОнаНеРобот 💋»,
«Уверена, что у таких родителей вырастет добрый и воспитанный мужчина. По-другому никак)))», «Самые нежные прикосновения на свете!» – рассыпались в комплиментах и пожеланиях возбудившиеся фанаты.
Фото из Instagram:
Ранее молодая мама Ксения Собчак опубликовала фото, на котором запечатлено, как она сидит в гардеробной в платье из кашемира. Сквозь тонкую ткань отчетливо, во всех деталях, видна увеличившаяся грудь телеведущей.
По всей видимости, Ксения наслаждается своим новым бюстом и старается его демонстрировать при любой возможности.
Фото из Instagram:
Последние выходы в свет Собчак сопровождает нарядами со внушительными декольте. К примеру, недавно телеблондинка разместила снимок, на котором предстала с бокалом шампанского в белоснежном платье с глубоким декольте.
«Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать, как выглядел вчера.
Ну и плюс, может, это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!» – подписала фото ведущая.
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Фото из Instagram:
Напомним, Ксения Собчак родила первенца 18 ноября около пяти часов утра.
Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 г. Говорят, роды прошли достаточно легко.
Интересно, что Собчак предпочла всем заграничным роддомам подмосковный госпиталь «Лапино». В канун Нового года супруг Ксении, актер Максим Виторган, дал понять, что они назвали сына Платоном.
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