Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: TASS/Scanpix

Снимок, на котором известная российская ведущая и журналист Ксения Собчак держит ручку малыша, растрогал Интернет. Поклонники и прочая заинтересованная общественность пришли в восторг от увиденного.

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Ксения Собчак опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой крупным планом запечатлена рука самой ведущей и крошечная ручка ребенка. Как оказалось, Ксения приняла участие в благотворительной акции.

«С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise, помогающий всем детям, попавшим в беду!»

– подписала трогательный снимок Ксения. Многочисленные подписчики не остались равнодушными к публикации. Большинство из них решили, что Собчак держит в ладони руку своего сына Платона.

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Умилению блогеров не было предела. «Ути бозе 😊😊😊», «Да Лапушка!», «Господи, какая ручка сладкая, счастья и здоровья!», «😇😇☺

Малыш волшебный», «Это такое счастье 🍬🍭🍼», «Сладкие пальчики!!!», «Ну вот и все) пошли «ручки-пяточки» 😜😜 #ОнаНеРобот 💋»,

«Уверена, что у таких родителей вырастет добрый и воспитанный мужчина. По-другому никак)))», «Самые нежные прикосновения на свете!» – рассыпались в комплиментах и пожеланиях возбудившиеся фанаты.

Фото из Instagram:

Ранее молодая мама Ксения Собчак опубликовала фото, на котором запечатлено, как она сидит в гардеробной в платье из кашемира. Сквозь тонкую ткань отчетливо, во всех деталях, видна увеличившаяся грудь телеведущей.

По всей видимости, Ксения наслаждается своим новым бюстом и старается его демонстрировать при любой возможности.

Фото из Instagram:

Последние выходы в свет Собчак сопровождает нарядами со внушительными декольте. К примеру, недавно телеблондинка разместила снимок, на котором предстала с бокалом шампанского в белоснежном платье с глубоким декольте.

«Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать, как выглядел вчера.

Ну и плюс, может, это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!» – подписала фото ведущая.

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Фото из Instagram:

Напомним, Ксения Собчак родила первенца 18 ноября около пяти часов утра.

Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 г. Говорят, роды прошли достаточно легко.

Интересно, что Собчак предпочла всем заграничным роддомам подмосковный госпиталь «Лапино». В канун Нового года супруг Ксении, актер Максим Виторган, дал понять, что они назвали сына Платоном.

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Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

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