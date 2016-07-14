Секс-символ «Уральских пельменей» принимает поздравления с беременностью

Юлия Михалкова
 

Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

Звезда популярного российского шоу «Уральские пельмени», похоже, дала понять, что ждет ребенка. Юлия Михалкова призналась, что живет в ожидании чуда. Поклонники актрисы тут же сделали вывод, что она находится в интересном положении и принялись желать ей легких родов и счастливого материнства.

33-летняя Юлия Михалкова в канун Старого Нового года заинтриговала своих подписчиков. Звезда опубликовала трогательное фото, на котором она левой рукой держится за животик, тщательно задрапированный платьем с воланами.

«Дорогие друзья! Сегодня еще одна волшебная ночь, дополнительная и только наша. Такой в мире ни у кого больше нет.

Старый Новый год - еще одна возможность загадать самое заветное желание. Я свое загадала,

уверена, что следующий год будет для меня необыкновенным и подарит много нового. И всем вам я этого желаю! Верьте в чудеса, мечтайте - все сбудется», - написала Юлия Михалкова.

Реклама

И фото, и текст, и хештег #вожиданиичуда, которым сопровождают свои посты беременные женщины, тут же позволили подписчикам актрисы сделать вывод о том, что в этом году она станет мамой.

И более того – это не просто планы, а своего малыша звезда уже сейчас носит под сердцем и решила таким изящным способом раскрыть свой главный секрет.

Поклонники Юлии Михалковой начали поздравлять ее с предстоящим материнством.

«Юлечка беременна? Как я ждала этого», «Только сейчас смотрели «Уральских пельменей», мужу говорю: «Юля беременна». Так и есть. Ура!», «Здоровья вам и легких родов! Поздравляю!», «В «Детский мир» когда бежать за подарками?» - пишут друзья, знакомые и фанаты Юлии Михалковой.

Фото из Instagram:

Сама актриса пока никак не прокомментировала домыслы, которые появились после ее интригующего поста. Но в любом случае беременность может оставаться тайной только до определенного момента. Рано или поздно этот секрет раскрывается. Напомним,

чуть меньше года назад Юлия Михалкова признавалась в интервью, что наконец-то встретила мужчину, с которым она хотела бы создать семью.

Тогда же она дала понять, что свадьба и венчание у них будут тихими, так как и Юлия, и ее избранник считают, что личное счастье не стоит выставлять напоказ. Кстати, и имени своего возлюбленного актриса не называет. А вот то, что они с любимым человеком страстно мечтают о детях, Михалкова не скрывает. Звезда признавалась, что планирует подарить будущему мужу троих или четверых наследников.

Фото из Instagram:

#сочи

A photo posted by Юлия Михалкова (@mihalkova) on

Еще по этой теме
Обнаженную красотку из «Уральских пельменей» незаконно использовали

Обнаженную красотку из «Уральских пельменей» незаконно использовали

Секс-символ «Уральских пельменей» снялась топлес: а губы какие!

Секс-символ «Уральских пельменей» снялась топлес: а губы какие!

Секс-символ «Уральских пельменей» снялась для православной книги

Секс-символ «Уральских пельменей» снялась для православной книги


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Часть дома
Часть дома, Ķekavas pag., 135000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 167000 EUR

reklama.vesti.lv

Скандал: солистка группы Serebro показала обнаженные ягодицы Showbiz

Скандал: солистка группы Serebro показала обнаженные ягодицы

Российские хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн чехов Новости

Российские хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн чехов

В взбесившуюся дежурную школы успокоили слезоточивым газом Новости

В взбесившуюся дежурную школы успокоили слезоточивым газом

В WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужб Hi-Tech

В WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужб

Психологи: Премии негативно влияют на психику работников Hi-Tech

Психологи: Премии негативно влияют на психику работников

Знаменитости

Беременность

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
CEĻU/IELU BŪVDARBU VADĪTĀJU (DA ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 