Секс-символ «Уральских пельменей» принимает поздравления с беременностью

Дорогие друзья! Сегодня еще одна волшебная ночь, дополнительная и только наша.✨ Такой в мире ни у кого больше нет. Старый Новый год - еще одна возможность загадать самое заветное желание.😌 Я свое загадала, уверена, что следующий год будет для меня необыкновенным и подарит много нового. И всем вам я этого желаю! Верьте в чудеса, мечтайте - все сбудется!😘 #вожиданиичуда 🌟

A photo posted by Юлия Михалкова (@mihalkova) on Jan 13, 2017 at 10:32am PST