Секс-символ «Уральских пельменей» принимает поздравления с беременностью

Звезда популярного российского шоу «Уральские пельмени», похоже, дала понять, что ждет ребенка. Юлия Михалкова призналась, что живет в ожидании чуда. Поклонники актрисы тут же сделали вывод, что она находится в интересном положении и принялись желать ей легких родов и счастливого материнства.

33-летняя Юлия Михалкова в канун Старого Нового года заинтриговала своих подписчиков. Звезда опубликовала трогательное фото, на котором она левой рукой держится за животик, тщательно задрапированный платьем с воланами.

«Дорогие друзья! Сегодня еще одна волшебная ночь, дополнительная и только наша. Такой в мире ни у кого больше нет.

Старый Новый год - еще одна возможность загадать самое заветное желание. Я свое загадала,

уверена, что следующий год будет для меня необыкновенным и подарит много нового. И всем вам я этого желаю! Верьте в чудеса, мечтайте - все сбудется», - написала Юлия Михалкова.

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И фото, и текст, и хештег #вожиданиичуда, которым сопровождают свои посты беременные женщины, тут же позволили подписчикам актрисы сделать вывод о том, что в этом году она станет мамой.

И более того – это не просто планы, а своего малыша звезда уже сейчас носит под сердцем и решила таким изящным способом раскрыть свой главный секрет.

Поклонники Юлии Михалковой начали поздравлять ее с предстоящим материнством.

«Юлечка беременна? Как я ждала этого», «Только сейчас смотрели «Уральских пельменей», мужу говорю: «Юля беременна». Так и есть. Ура!», «Здоровья вам и легких родов! Поздравляю!», «В «Детский мир» когда бежать за подарками?» - пишут друзья, знакомые и фанаты Юлии Михалковой.

Фото из Instagram:

Сама актриса пока никак не прокомментировала домыслы, которые появились после ее интригующего поста. Но в любом случае беременность может оставаться тайной только до определенного момента. Рано или поздно этот секрет раскрывается. Напомним,

чуть меньше года назад Юлия Михалкова признавалась в интервью, что наконец-то встретила мужчину, с которым она хотела бы создать семью.

Тогда же она дала понять, что свадьба и венчание у них будут тихими, так как и Юлия, и ее избранник считают, что личное счастье не стоит выставлять напоказ. Кстати, и имени своего возлюбленного актриса не называет. А вот то, что они с любимым человеком страстно мечтают о детях, Михалкова не скрывает. Звезда признавалась, что планирует подарить будущему мужу троих или четверых наследников.

Фото из Instagram:

#сочи A photo posted by Юлия Михалкова (@mihalkova) on Jul 14, 2016 at 2:07am PDT

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