22-летняя супруга 52-летнего Александра Гордона родила второго ребенка

Стало известно о том, что в семье 52-летнего телеведущего Александра Гордона произошло радостное событие — его 22-летняя жена Ноза Абдулвасиева родила ребенка в одном из столичных перинатальных центров. О том, что у супругов появился еще один малыш, рассказала главный врач медицинского учреждения.

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На днях Александр Гордон в четвертый раз стал отцом. Пол и имя новорожденного счастливые молодые родители пока не называют.

Радостную новость поклонники Гордона узнали не от него — о появлении на свет малыша на своей странице в Instagram рассказала главный врач перинатального центра, в котором проходили роды.

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Instagram

«Удивительная пара — Он — молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда «без претензий», бывший на всех наших УЗИ и приемах за последние 3 года, не задающий никаких вопросов, говорящий.. «Ноза... ты сможешь, любимая», и «Я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки....». И Она — молодая, зрелая, умная, мудрая женщина, 20-ти лет, мать уже (с последней ночи!) 2 маленьких детей, с удивительной жизненной позицией —

«Я счастлива... просто счастлива..». С Днем рождения нашего маленького Гордона!

(второго, и, надеюсь, не последнего!) Ура! (пунктуация и орфография автора сохранены, — прим. Woman.ru)» — написала в соцсети доктор.

Напомним, что о второй беременности Нозы Абдулвасиевой стало известно в середине октября минувшего года. Новорожденный стал вторым ребенком для Нозы и четвертым для Александра.

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