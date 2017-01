22-летняя супруга 52-летнего Александра Гордона родила второго ребенка

Удивительная пара😍😍😍- ОН - молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда "без претензий", бывший на всех наших УЗИ и приёмах за последние 3 года, не задающий никаких(!!!!) вопросов, говорящий.. "Ноза... ты сможешь, любимая", и "Я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки...."😎 и ОНА - молодая, зрелая, умная, мудрая ЖЕНЩИНА, 20 -ти ( c чем- то) лет, мать уже ( с последней ночи!) 2 маленьких детей, с удивительной жизненной позицией- "Я счастлива...просто счастлива..", 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ... С Днём рождения!!! Нашего маленького Гордона!!! (второго, и, надеюсь, не последнего!!!)😉Ура!!!

