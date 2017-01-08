Четырехлетнему сыну Бледанс сделали операцию

Эвелина Бледанс с сыном Семеном
 

Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: instagram.com/bledans

Российская актриса Эвелина Бледанс впервые рассказала о серьезной операции, которую недавно перенес ее четырехлетний сын Семен. По словам Эвелины, самый тяжелый этап уже позади. Но через год мальчика ожидает еще одно хирургическое вмешательство.

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«До сих пор мы никому не рассказывали об этой проблеме, но сразу после рождения Семочке диагностировали врожденный вывих надколенников обеих ног.

Когда сыну только исполнился годик, в Москве хирург-ортопед порекомендовал сделать ему срочную операцию.

Сказал, что само это не исправится, поскольку у него коленная чашечка ни на чем не держится», – цитирует актрису HELLO.RU

Но артистка не унывает: «Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна. Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось «окошко» в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались».

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Бледанс призналась, что сначала старалась решить вопрос неоперабельным путем. Тем более что многие ортопеды уверяли Семиных родителей в том, что это возрастное и постепенно все исправится.

«Делали массажи, грязевые аппликации, ездили на моря – плавали, ныряли, проходили курс иглоукалывания, лечились магнитами»,

– говорит Эвелина.

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Фото из Instagram:

Но шли годы, а лучше мальчику не становилось. «Из-за нашей проблемы собрали консилиум ортопедов, все они приняли решение, что Семена надо срочно оперировать, потому что у него кости трутся друг о друга, причиняя боль. И действительно, я замечала, что иногда, когда он нервничает, то щелкает коленной чашечкой», – делится сокровенным артистка.

По ее словам, после операции ее сын на протяжении четырех месяцев был лишен возможности наступать на ногу, гулять, плавать и резвиться, и для нее это был один из самых тяжелых периодов в жизни.

«Я еле сдерживала слезы, когда смотрела на него после операции, но понимала: ребенок не должен видеть мое волнение.

Нога была в гипсе от паха и до самых пальчиков», – продолжает Бледанс.

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Фото из Instagram:

Всем доброго семейного утра!

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Сейчас Семен отдыхает вместе с мамой в Таиланде. Там мальчику сняли эластичный бинт, и он смог вернуться к активной жизни.

«Печально то, что на второй ножке у Семы точно такой же дефект, и через год нам придется делать еще одну операцию»,

– заключила артистка.

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