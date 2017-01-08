Четырехлетнему сыну Бледанс сделали операцию

Российская актриса Эвелина Бледанс впервые рассказала о серьезной операции, которую недавно перенес ее четырехлетний сын Семен. По словам Эвелины, самый тяжелый этап уже позади. Но через год мальчика ожидает еще одно хирургическое вмешательство.

«До сих пор мы никому не рассказывали об этой проблеме, но сразу после рождения Семочке диагностировали врожденный вывих надколенников обеих ног.

Когда сыну только исполнился годик, в Москве хирург-ортопед порекомендовал сделать ему срочную операцию.

Сказал, что само это не исправится, поскольку у него коленная чашечка ни на чем не держится», – цитирует актрису HELLO.RU

Но артистка не унывает: «Слава богу, что нам досталась только такая аномалия, а не более серьезные, которые часто сопутствуют синдрому Дауна. Не порок сердца, который нам сначала диагностировали: у Семы в течение первого года жизни не закрывалось «окошко» в сердце. Мы были под наблюдением, проходили необходимую диагностику. С возрастом окно затянулось, но проблемы с коленями так и остались».

Реклама

Бледанс призналась, что сначала старалась решить вопрос неоперабельным путем. Тем более что многие ортопеды уверяли Семиных родителей в том, что это возрастное и постепенно все исправится.

«Делали массажи, грязевые аппликации, ездили на моря – плавали, ныряли, проходили курс иглоукалывания, лечились магнитами»,

– говорит Эвелина.

ЧИТАЙ НА TVNET: Эвелина Бледанс: Поместье под Ригой - мой страховой капитал

Фото из Instagram:

Спасибо @ZhanelTyurina за приглашение в райское место @mkdvilla. Мы приезжаем сюда уже в четвертый раз и не променяем ни на что другое. Начинаем реабилитировать, кому ножку, а кому и душу... A photo posted by Evelina Bledans (@bledans) on Jan 13, 2017 at 12:11am PST

Но шли годы, а лучше мальчику не становилось. «Из-за нашей проблемы собрали консилиум ортопедов, все они приняли решение, что Семена надо срочно оперировать, потому что у него кости трутся друг о друга, причиняя боль. И действительно, я замечала, что иногда, когда он нервничает, то щелкает коленной чашечкой», – делится сокровенным артистка.

По ее словам, после операции ее сын на протяжении четырех месяцев был лишен возможности наступать на ногу, гулять, плавать и резвиться, и для нее это был один из самых тяжелых периодов в жизни.

«Я еле сдерживала слезы, когда смотрела на него после операции, но понимала: ребенок не должен видеть мое волнение.

Нога была в гипсе от паха и до самых пальчиков», – продолжает Бледанс.

ЧИТАЙ НА TVNET: Эвелина Бледанс: «Поздний ребенок – такая щемящая радость»

Фото из Instagram:

Всем доброго семейного утра! A photo posted by Evelina Bledans (@bledans) on Jan 7, 2017 at 10:21pm PST

Сейчас Семен отдыхает вместе с мамой в Таиланде. Там мальчику сняли эластичный бинт, и он смог вернуться к активной жизни.

«Печально то, что на второй ножке у Семы точно такой же дефект, и через год нам придется делать еще одну операцию»,

– заключила артистка.

Еще по этой теме