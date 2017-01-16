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При длительном хранении мед имеет свойство засахариваться. Мы расскажем, как правильно растопить его без потери полезных свойств.

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Кристаллизация меда является вполне естественным процессом: обычно она наступает уже через несколько месяцев.

Засахаренный мед по вкусу мало отличается от жидкого, однако в некоторых рецептах мед используют только в растопленном виде.

Существует мнение, что нельзя нагревать мед, так как это приводит к потере всех его полезных свойств. Это утверждение не совсем справедливо: достигнув температуры 40 градусов, мед утрачивает лишь незначительное количество целебных и питательных свойств. А вот нагревать мед выше 60 градусов действительно не стоит.

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Как растопить мед на водяной бане

Лучше всего растапливать мед на водяной бане: это идеальный способ, который поможет избежать перегрева. Понадобятся две кастрюли разного размера, причем

меньшая кастрюля не должна погружаться в большую, а цепляться своими ручками за ее стенки.

Налив в большую кастрюлю воды столько, чтобы она не доставала до дна меньшей емкости, следует поставить водяную баню на огонь.

Когда вода в большой кастрюле закипит, отправить в меньшую емкость стеклянную банку с засахарившимся медом. Для растапливания меда объемом 1 л обычно достаточно 10-15 минут. В процессе мед нужно периодически перемешивать.

Как растопить мед в микроволновке

Многие переживают, что в микроволновке растопить мед безопасно не получится. Однако это не так. Если вы хотите растопить мед в микроволновой печи, установите мощность 500-600 Вт. Налейте мед в жаропрочную миску и поставьте ее в печь.

Каждые 20-30 секунд мед нужно вынимать и перемешивать, пока он не достигнет желаемой консистенции.

Повторно растапливать засахаренный мед нельзя. Желательно поскорее его употребить, иначе он уже не будет таким полезным, как раньше.

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