Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию

Поклонники признались, что меньше всего ждали от теледивы таких советов. Ксения Собчак поделилась личным опытом и рассказала молодым и занятым мамочкам, как лучше всего сохранить грудное молоко для своего малыша.
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Маленький Платон, которому недавно исполнилось два месяца, изменил жизнь своих родителей Ксении Собчак и Максима Виторгана. Это чувствуется и по тому, каким стала тональность микроблога телеведущей.
Теперь посты о светской жизни и тусовках перемежаются с публикациями, посвященными ощущениям молодой мамы и приятным заботам,
в которые погружаются женщины с рождением ребенка.
Недавно российская телеведущая и журналист удивила подписчиков пропагандой грудного вскармливания.
Ксения Собчак поделилась с такими же занятыми, как она сама, мамочками секретами сохранения грудного молока, рассказав, каким приспособлением она пользуется. Ведь, как известно,
Ксения почти сразу после рождения сына вернулась к активной жизни, совмещая работу и воспитание малыша.
Помогают ей в этом не только няни, но и специально разработанные гаджеты. Собчак рассказала о чудесном молокоотсосе, которым часто пользуется.
«Мой лайфхак для нормальной социальной жизни, - подписала снимок с изобретением для кормящих мам Ксения Собчак. – Удобен для создания банка грудного молока! Не нужно переливать молоко из бутылочки в пакет - есть удобная клейкая лента, благодаря которой пакет крепится к молокоотсосу и сцеживание происходит прямо в пакетик».
Фото из Instagram:
Мой лайфхак для нормальной социальной жизни - Pump&Save от Medela для создания банка грудного молока! Не нужно переливать молоко из бутылочки в пакет - есть удобная клейкая лента, благодаря которой пакет крепится к молокоотсосу и сцеживание происходит прямо в пакетик👍 Чтоб всегда контролировать свежесть молока - есть поле для записи даты сцеживания, а воздушные камеры застежки гарантируют сохранность молока. Pump&Save удобно хранить: можно поставить или положить, экономят место в морозильной камере. Познакомилась с этим прекрасным изобретением благодаря @polinakitsenko ❤❤❤ #направахрекламы
Поклонники Ксении бурно отреагировали на этот пост, признав, что меньше всего ожидали от нее советов на тему грудного вскармливания. Ведь еще недавно звезда устраивала мастер-классы исключительно на темы ухода за собой, показывая содержимое косметички.
«Как же непривычно читать у Ксении про молокоотсосы», «Собчак о переливании грудного молока... Кто бы мог подумать?!»,
«Ксения пишет о молокоотсосах… Никогда бы не подумала!», «Божечки! Собчак кормит грудью. Кто бы мог подумать!», «Это очень круто! Молочных рек малышу.
Ну а вообще, конечно, Ксения и эти советы - очень комично», - обсуждают мастер-класс Собчак по грудному вскармливанию ее фолловеры. Впрочем, нашлись и те, кто поблагодарил Ксению за ценные рекомендации.
Видео:
Постелила праздничный комплект в люльку @minimestudio и одела сына в нарядное:)))) Сегодня ему два месяца!!! И это,конечно,неиссякаемый источник радости и ,как это ни странно,уверенности в себе. Природу не обманешь-удивительное чувство наполненности и некоего миссианства оставляет ощущение того,что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость-всласть!!! Не уверена ,что в 20 лет лично я бы относилась бы к материнству так. Так что очень важно дарить жизнь тогда,когда сам уже пожил и понял о ней (о жизни) хоть что-то. P.S.И спасибо моим друзьям @minimestudio за самую красивую в мире детскую мебель!!! Такое счастье с детства окружать ребенка красотой! #minimestudio #рекламнаяпауза #нолюблюискренне
Стоит отметить, что ради того, чтобы провести время рядом с Платоном,
Ксения Собчак и Максим Виторган остались на все новогодние праздники в Москве. Они не стали доверять малыша ни няням, ни даже бабушкам с дедушками.
Периодически молодые родители в шутливых интонациях сообщали в микроблогах, что завидуют своим друзьям, отправившимся на отдых в теплые страны. Но в этих признаниях так и сквозило небольшое кокетство, ведь невероятные эмоции и ощущения, которые испытывает пара в связи с появлением малыша, нельзя сравнить ни с чем.Еще по этой теме