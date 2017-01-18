Ксения Собчак удивила мастер-классом по грудному вскармливанию

Поклонники признались, что меньше всего ждали от теледивы таких советов. Ксения Собчак поделилась личным опытом и рассказала молодым и занятым мамочкам, как лучше всего сохранить грудное молоко для своего малыша.

Маленький Платон, которому недавно исполнилось два месяца, изменил жизнь своих родителей Ксении Собчак и Максима Виторгана. Это чувствуется и по тому, каким стала тональность микроблога телеведущей.

Теперь посты о светской жизни и тусовках перемежаются с публикациями, посвященными ощущениям молодой мамы и приятным заботам,

в которые погружаются женщины с рождением ребенка.

Недавно российская телеведущая и журналист удивила подписчиков пропагандой грудного вскармливания.

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Ксения Собчак поделилась с такими же занятыми, как она сама, мамочками секретами сохранения грудного молока, рассказав, каким приспособлением она пользуется. Ведь, как известно,

Ксения почти сразу после рождения сына вернулась к активной жизни, совмещая работу и воспитание малыша.

Помогают ей в этом не только няни, но и специально разработанные гаджеты. Собчак рассказала о чудесном молокоотсосе, которым часто пользуется.

«Мой лайфхак для нормальной социальной жизни, - подписала снимок с изобретением для кормящих мам Ксения Собчак. – Удобен для создания банка грудного молока! Не нужно переливать молоко из бутылочки в пакет - есть удобная клейкая лента, благодаря которой пакет крепится к молокоотсосу и сцеживание происходит прямо в пакетик».

Фото из Instagram:

Поклонники Ксении бурно отреагировали на этот пост, признав, что меньше всего ожидали от нее советов на тему грудного вскармливания. Ведь еще недавно звезда устраивала мастер-классы исключительно на темы ухода за собой, показывая содержимое косметички.

«Как же непривычно читать у Ксении про молокоотсосы», «Собчак о переливании грудного молока... Кто бы мог подумать?!»,

«Ксения пишет о молокоотсосах… Никогда бы не подумала!», «Божечки! Собчак кормит грудью. Кто бы мог подумать!», «Это очень круто! Молочных рек малышу.

Ну а вообще, конечно, Ксения и эти советы - очень комично», - обсуждают мастер-класс Собчак по грудному вскармливанию ее фолловеры. Впрочем, нашлись и те, кто поблагодарил Ксению за ценные рекомендации.

Видео:

Стоит отметить, что ради того, чтобы провести время рядом с Платоном,

Ксения Собчак и Максим Виторган остались на все новогодние праздники в Москве. Они не стали доверять малыша ни няням, ни даже бабушкам с дедушками.

Периодически молодые родители в шутливых интонациях сообщали в микроблогах, что завидуют своим друзьям, отправившимся на отдых в теплые страны. Но в этих признаниях так и сквозило небольшое кокетство, ведь невероятные эмоции и ощущения, которые испытывает пара в связи с появлением малыша, нельзя сравнить ни с чем.













Aizvērt Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







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