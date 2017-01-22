Авдотья Смирнова откровенно заговорила о жизни с Чубайсом

Известная российская телеведущая, сценарист, режиссер и публицист посвятила строки своему мужу. В коротком стихотворении Авдотья Смирнова передала все эмоции, которые испытала за годы отношений с Анатолием Чубайсом. Друзья и коллеги Авдотьи поздравляют пару с деревянной свадьбой.

Дуня Смирнова и Анатолий Чубайс отмечают пятилетие со дня свадьбы. 47-летняя знаменитость посвятила супругу короткое стихотворение. Жена политика выложила на станице в социальной сети семейный снимок в домашней обстановке. Знакомые Смирновой присоединились к ее словам и оставили самые добрые пожелания в комментариях.

«То телевизор, то статья, то уголовка, то погром - пять лет счастливого житья. Пять лет с Чубайсом под ковром»,

- такое четверостишие опубликовала Дуня.

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Пользователи Сети пожелали паре всегда жить во взаимопонимании и мире.

«Страны советов да любви», «Неужели уже пять? Поздравляю!», «Сила!», Любви!», «Рада за вас»,

- написали знакомые Авдотьи под ее забавным постом.

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Напомним, что Смирнова и Чубайс оформили отношения в 2012 году. До этого Дуня и Анатолий были знакомы больше десяти лет и общались как друзья. О свадьбе политик лично сообщил своим поклонникам, выложив пост в социальной сети.

«Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем», - объяснил Чубайс.

Авдотья не раз признавалась журналистам, что сама не горела желанием выходить замуж во второй раз. Она жила в браке с искусствоведом из Санкт-Петербурга Аркадием Ипполитовым. У Смирновой есть сын Данила, который работает в сфере кино.

Смирнова признавалась, что решение во второй раз выйти замуж далось ей нелегко. Она долго взвешивала все «за» и «против», но потом поняла, что Анатолий – именно тот, с кем она сможет вместе жить.

Авдотья Смирнова и Анатолий Чубайс (2012 г.). Фото: RIA Novosti/ScanPix

«Для того чтобы выйти замуж, должен быть человек, ради которого ты готова на компромиссы, который вызывает у тебя уважение, восхищение. Тогда невозможное становится возможным. Я встретила такого человека, кроме того, я же не знала, что у него ангельский характер.

Я считаю, что наши мужчины слабы, эгоистичны, истеричны, безответственны. С ними невозможно быть женщиной. Можно быть мамой, сестрой (желательно старшей),

и совершенно невозможно быть девочкой. Вот все эти слова совершенно не относятся к Анатолию Борисовичу Чубайсу», - отметила Смирнова в одном из телеэфиров.

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