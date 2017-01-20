Популярная российская певица Пелагея впервые стала мамой. Артистка родила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, девочку.

О радостном событии стало известно, когда Телегин получил подарок во время Матча звезд Континетальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь рождения девочки спорстмену преподнесли детскую игрушку – неваляшку.

«Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели.

Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку.

Завтра у нас дерби со «Спартаком», будем биться, сегодня мы тоже хотим выиграть. Всегда играем на победу», – цитирует Телегина «Чемпионат».

Реклама

Фото из Instagram:

Поздравляем с рождением дочери! #KHLAllStar A photo posted by КХЛ (@khl) on Jan 22, 2017 at 4:31am PST

Днем ранее хоккеист впервые прокомментировал свой брак с певицей. «Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь.

Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше»,

– поделился он.

Интервью с Иваном Телегиным:

Как сообщалось ранее, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве.

Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет.

На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.

Фото из Instagram:

Законы любви не созданы, не забывай Держи ее крепче за руку не отпускай... Когда ты с ней, я так благодарна судьбе, И сердце ее откроется только тебе!❤ #Пелагея #ивантелегин A photo posted by фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) on Jan 20, 2017 at 6:57am PST

Отметим, что для Телегина это уже второй ребенок. У 24-летнего хоккеиста есть сын Марк от первого брака.























































Aizvērt Концерт Пелагеи в "Дзинтари" - фолк в моде! Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET Anastasija/TVNET







Еще по этой теме