Популярная российская певица Пелагея впервые стала мамой. Артистка родила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, девочку.
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О радостном событии стало известно, когда Телегин получил подарок во время Матча звезд Континетальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь рождения девочки спорстмену преподнесли детскую игрушку – неваляшку.
«Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели.
Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку.
Завтра у нас дерби со «Спартаком», будем биться, сегодня мы тоже хотим выиграть. Всегда играем на победу», – цитирует Телегина «Чемпионат».
Фото из Instagram:
Днем ранее хоккеист впервые прокомментировал свой брак с певицей. «Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь.
Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше»,
– поделился он.
Интервью с Иваном Телегиным:
Как сообщалось ранее, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве.
Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет.
На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.
Фото из Instagram:
Отметим, что для Телегина это уже второй ребенок. У 24-летнего хоккеиста есть сын Марк от первого брака.Еще по этой теме