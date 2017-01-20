Певица Пелагея
 

Певица Пелагея. Фото: instagram.com/pelagea_khanova

 

Популярная российская певица Пелагея впервые стала мамой. Артистка родила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, девочку.

Еще по этой теме

О радостном событии стало известно, когда Телегин получил подарок во время Матча звезд Континетальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь рождения девочки спорстмену преподнесли детскую игрушку – неваляшку.

«Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели.

Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку.

Завтра у нас дерби со «Спартаком», будем биться, сегодня мы тоже хотим выиграть. Всегда играем на победу», – цитирует Телегина «Чемпионат».

Реклама

Фото из Instagram:

Поздравляем с рождением дочери! #KHLAllStar

A photo posted by КХЛ (@khl) on

Днем ранее хоккеист впервые прокомментировал свой брак с певицей. «Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать про свою личную жизнь.

Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше»,

– поделился он.

Интервью с Иваном Телегиным:

Как сообщалось ранее, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве.

Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет.

На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.

Фото из Instagram:

Отметим, что для Телегина это уже второй ребенок. У 24-летнего хоккеиста есть сын Марк от первого брака.

Концерт Пелагеи в "Дзинтари" - фолк в моде!

Фото: Концерт Пелагеи в "Дзинтари" - фолк в моде!0

Еще по этой теме
Нумеролог рассказала о будущем Пелагеи и ее мужа

Нумеролог рассказала о будущем Пелагеи и ее мужа

Муж Пелагеи стал героем России

Муж Пелагеи стал героем России

Колдуны раскрыли тайны Пелагеи

Колдуны раскрыли тайны Пелагеи


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

В Риге прошел митинг в поддержку Украины Новости

В Риге прошел митинг в поддержку Украины

Объявлены победители премии «Музыкальный банк» Showbiz

Объявлены победители премии «Музыкальный банк»

Британские военные скрыли провальное испытание ядерного оружия Hi-Tech

Британские военные скрыли провальное испытание ядерного оружия

Видеохит: канадец проскочил между двумя лосями Hi-Tech

Видеохит: канадец проскочил между двумя лосями

Водитель выжил, вылетев из перевернувшейся пять раз машины Новости

Водитель выжил, вылетев из перевернувшейся пять раз машины

Я - мама!

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 